فيلم "تاج" لـ تامر حسني مهدد بالسحب من دور العرض السينمائي.. اليكم السبب

وفي التفاصيل، حقق الفيلم يوم الاثنين الماضي، بحدود الـ 300 دولار فقط ليحتل بذلك المركز العاشر والأخير في قائمة الأفلام المتنافسة في مصر، فيما ذكرت أنباء أخرى اتخاذ عدد كبير من دور العرض قرارا بسحب الفيلم بسبب ضعف الإيرادات.ويذكر أنه بدأ عرض فيلم "تاج" في موسم عيد الأضحى الماضي، ووصل إجمالي إيراداته حتى الآن إلى حدود مليون ونصف مليون دولار.الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني، دينا الشربيني، وهالة فاخر، وعمرو عبدالجليل، وساندي، وأحمد بدير، وليلى عز العرب.