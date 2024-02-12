قوى الأمن الداخلي تنعى الرقيب الشهيد علي محمد مهدي

صدر عـن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة
ما يلـــــــــــــــي:
تنعي المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شهيدها الرقيب علي محمّد نمر مهدي، الذي استشهد بتاريخ 11/02/2024، إثر الاعتداء بالقصف من قِبَل العدوّ الإسرائيلي، الذي طال بلدته "حولا" الجنوبيّة.
والشهيد علي محمّد مهدي من مواليد 08/03/1996- حولا.
- عازب
- دخل السلك بتاريخ 16/05/2016، بصفة دركي متمرّن.
- رُقي الى رتبة دركي بتاريخ 09/09/2016، وإلى رتبة عريف بتاريخ 31/12/2020، وإلى رتبة رقيب بعد الاستشهاد.
- خدم في فوج التّدخّل السّريع في وحدة القوى السّيّارة، وفي مكتب مكافحة المخدّرات في الجنوب ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في الجنوب في وحدة الشرطة القضائيّة.
حائز على:
- وسام الجرحى.
- وسام الاستحقاق اللبناني، درجة رابعة.
- ميداليّة الأمن الداخلي.
- ميداليّة الجدارة.
- الميداليّة العسكريّة.
- تنويه قائد القوى السيّارة، ثلاث مرّات.