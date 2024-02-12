قوى الأمن الداخلي تنعى الرقيب الشهيد علي محمد مهدي





صدر عـن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

ما يلـــــــــــــــي:

تنعي المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شهيدها الرقيب علي محمّد نمر مهدي، الذي استشهد بتاريخ 11/02/2024، إثر الاعتداء بالقصف من قِبَل العدوّ الإسرائيلي، الذي طال بلدته "حولا" الجنوبيّة.

والشهيد علي محمّد مهدي من مواليد 08/03/1996- حولا.

- عازب

- دخل السلك بتاريخ 16/05/2016، بصفة دركي متمرّن.

- رُقي الى رتبة دركي بتاريخ 09/09/2016، وإلى رتبة عريف بتاريخ 31/12/2020، وإلى رتبة رقيب بعد الاستشهاد.

- خدم في فوج التّدخّل السّريع في وحدة القوى السّيّارة، وفي مكتب مكافحة المخدّرات في الجنوب ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في الجنوب في وحدة الشرطة القضائيّة.

حائز على:

- وسام الجرحى.

- وسام الاستحقاق اللبناني، درجة رابعة.

- ميداليّة الأمن الداخلي.

- ميداليّة الجدارة.

- الميداليّة العسكريّة.

- تنويه قائد القوى السيّارة، ثلاث مرّات.