أمين السيد خلال رعايته احتفال عيد المعلم في بعلبك: الأساس في حركة الموفدين إسرائيل وليس لبنان

جاء ذلك خلال رعايته احتفال عيد المعلم، الذي نظمته التعبئة التربوية بالإشتراك مع "تجمع المعلمين" في البقاع، في قاعة تموز في بعلبك، بحضور النائب ينال صلح، مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" الدكتور حسين النمر، مسؤول المنطقة التربوية في محافظة بعلبك الهرمل حسين عبد الساتر، رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة ممثلاً بنائبه جمال عبد الساتر، رئيس بلدية بعلبك بالتكليف مصطفى الشل، مسؤول التعبئة التربوية في البقاع حسين الحاج حسن، مدير التجمع في البقاع أسامة إسماعيل، ممثل المجلس التنفيذي لنقابة أصحاب المدارس الأكاديمية الخاصة في لبنان مصطفى أبو إسبر، مديري المدارس والثانويات الخاصة والرسمية، وحشد من المعلمين والفاعليات التربوية.

وأكد أمين السيد أن "العلم من القيم العالية والرفيعة، والتوجه نحو العلم عظيم، مما جعله قيمة عظيمة، وقد ورد في القرآن الكريم "قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون"، بالتأكيد قيمة العلم تختلف عن الجهل، وهنا قيمة العلم لا تطلب للمنفعة، وإنما تطلب لذاتها. العلم قيمة رفيعة وعالية، ولكنه في نفس الوقت هو علاج من أجل الحفاظ على اللوحة الجمالية للإنسان".

وأشار إلى أن"الإسلام ليس سلبياَََ، الإسلام يدعو إلى الحوار والتعاون والتكامل، ولكن الحرب على غزة كشفت أن أميركا والدول الغربية ليس لديها شيء اسمه حقوق الشعوب في المنطقة، حقهم في الحياة وحقهم في الحرية والاستقلال، وحقهم بأن يمتلكوا قرارهم وثرواتهم، حرب غزة كشفت كيف تصرفت هذه الدول التي تدعي أنها ديمقراطية بشأن حقوق الإنسان التي تنتهك في فلسطين، وكيف تصرفت مع المجازر التي ترتكب بحق الأطفال والنساء".

وسأل: "إسرائيل ربيبتكم هل أنتم عاجزون عن ممارسة الضغوط التي تجعل إسرائيل تتوقف عن ارتكاب المجازر بحق الأطفال؟ تستطيعون ذلك ولكنكم لا ترون أن لشعوبنا الحق في الحياة".

ورأى ان "مساحة الحوار بين شعوب المنطقة وبين الغرب تقريبا انتهت، لم يعد هناك مراهنة على هذا الغرب في مساندة شعوب المنطقة لنيل استقلالها، المراهنة على الخارج هي صفر، النراهنة الحقيقية على القوة الذاتية، على الناس أنفسهم، على وحدتهم ووعيهم، وعلى مواجهتهم ومقاومتهم".

ودعا إلى "حماية الجيل من الفساد الأخلاقي الذي يروجون له، وبالمقابل نحن لدينا من الأخلاق ما يجب أن نروج له بكل حرية واعتزاز".

وقال أمين السيد: "يوجد لغة تشكيكية في جدوى المقاومة في جنوب لبنان مساندة لغزة ودفاعا عنها، تأتي إلى لبنان الوفود الكثيرة، للتحدث عن ترتيبات لحل موضوع الجبهة، لو كانت هذه المقاومة لا تؤذي هذا العدو لما تكلف أحد أن يأتي إلى لبنان".

ولفت المسؤولين بالدولة والقوى السياسية إلى أن

"الموفدين يتحدثون عن المصالح الإسرائيلية، ولم يتحدثوا ولو لمرة واحدة عن استعدادهم للعمل من أجل حماية لبنان وحق لبنان. الأساس في حركتهم إسرائيل وليس لبنان، وهم يستفيدون من الإنقسامات والظروف والأزمة الموجودة في لبنان، ويعتبرون لبنان ضعيفا إلى حد أنه لا يملك أن يقول لا لإملاءات الخارج".

وأضاف: "أنا أقول أن الوضع الداخلي ليس جيدا كفاية، لأن مستوى الوحدة والتماسك والتمسك بحق لبنان الحالي والمستقبلي ليس مدعوما كثيرا، أو لا يوجد مناعة، لأنه إذا كان يوجد توافق ما بين مسؤولي الدولة، يحاولون أن يضربوه من خلال القوى السياسية الأخرى".

وشدد أمين السيد على أن "تماسك الموقف الرسمي واللبناني بالوحدة والقوة هو الذي يسمح للبنان أن يقول نعم ولا بناء على الحقوق اللبنانية، وإذا لم يكن كذلك فإن أعداءنا يتسللون من خلافاتنا و انقساماتنا حتى يحققوا ما تريد إسرائيل وليس ما يريد لبنان".

وأردف: "نتانياهو يتحدث الآن عن رفح، إذ لا يمكنه إيقاف الحرب قبلها حيث يكون قد خسرها . ويوجد مؤشرات مهمة ولكن ليست نهائية ولا حاسمة، وهي مؤشرات إسرائيلية وميدانية وخارجية لأسباب تتعلق بمصالح الدول الخارجية التي لا تتجاوب إسرائيل معها كما تريد، حيث تقول هذه المؤشرات أنه يمكن أن نشهد تطورات مهمة جدا في الحرب في لبنان، لها علاقة بالإنقسامات الإسرائيلية الداخلية والموقف الدولي الذي يمكن أنه يحتوي على ضغوطات أكثر على الكيان الإسرائيلي، وبالأحرى على نتانياهو . هذا ممكن أن يحدث في وقت قصير، كما أقول هذه ليس لها علاقة بالحسابات السياسية العادية".

وختم أمين السيد: "هناك حديث يقول "الظلم آخر مدة القوم" أي السلاطين. عندما العالم أجمع يقول أن ما حصل في غزة لم يحصل في التاريخ، هذا يعني أنه مؤشر لنهاية هذا الكيان. متى وكيف وعلى يد من هذا ما يعلمه رب العالمين".