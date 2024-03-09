الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

أمين السيد خلال رعايته احتفال عيد المعلم في بعلبك: الأساس في حركة الموفدين إسرائيل وليس لبنان

2024-03-09 | 04:50
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
أمين السيد خلال رعايته احتفال عيد المعلم في بعلبك: الأساس في حركة الموفدين إسرائيل وليس لبنان
أمين السيد خلال رعايته احتفال عيد المعلم في بعلبك: الأساس في حركة الموفدين إسرائيل وليس لبنان

اعتبر رئيس المجلس السياسي ل"حزب الله" إبراهيم أمين السيد، أننا "انتقلنا في غزة من الحرب إلى حالة الحرب، حيث تعيد نفسها كل يوم بدون جدوى، وهذا ما يقوله الإسرائيليون ،أنها حرب بدون حسم".

جاء ذلك خلال رعايته احتفال عيد المعلم، الذي نظمته التعبئة التربوية بالإشتراك مع "تجمع المعلمين" في البقاع، في قاعة تموز في بعلبك، بحضور النائب ينال صلح، مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" الدكتور حسين النمر، مسؤول المنطقة التربوية في محافظة بعلبك الهرمل حسين عبد الساتر، رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة ممثلاً بنائبه جمال عبد الساتر، رئيس بلدية بعلبك بالتكليف مصطفى الشل، مسؤول التعبئة التربوية في البقاع حسين الحاج حسن، مدير التجمع في البقاع أسامة إسماعيل، ممثل المجلس التنفيذي لنقابة أصحاب المدارس الأكاديمية الخاصة في لبنان مصطفى أبو إسبر، مديري المدارس والثانويات الخاصة والرسمية، وحشد من المعلمين والفاعليات التربوية.

وأكد أمين السيد أن "العلم من القيم العالية والرفيعة، والتوجه نحو العلم عظيم، مما جعله قيمة عظيمة، وقد ورد في القرآن الكريم "قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون"، بالتأكيد قيمة العلم تختلف عن الجهل، وهنا قيمة العلم لا تطلب للمنفعة، وإنما تطلب لذاتها. العلم قيمة رفيعة وعالية، ولكنه في نفس الوقت هو علاج من أجل الحفاظ على اللوحة الجمالية للإنسان".

وأشار إلى أن"الإسلام ليس سلبياَََ، الإسلام يدعو إلى الحوار والتعاون والتكامل، ولكن الحرب على غزة كشفت أن أميركا والدول الغربية ليس لديها شيء اسمه حقوق الشعوب في المنطقة، حقهم في الحياة وحقهم في الحرية والاستقلال، وحقهم بأن يمتلكوا قرارهم وثرواتهم، حرب غزة كشفت كيف تصرفت هذه الدول التي تدعي أنها ديمقراطية بشأن حقوق الإنسان التي تنتهك في فلسطين، وكيف تصرفت مع المجازر التي ترتكب بحق الأطفال والنساء".

وسأل: "إسرائيل ربيبتكم هل أنتم عاجزون عن ممارسة الضغوط التي تجعل إسرائيل تتوقف عن ارتكاب المجازر بحق الأطفال؟ تستطيعون ذلك ولكنكم لا ترون أن لشعوبنا الحق في الحياة".

ورأى ان "مساحة الحوار بين شعوب المنطقة وبين الغرب تقريبا انتهت، لم يعد هناك مراهنة على هذا الغرب في مساندة شعوب المنطقة لنيل استقلالها، المراهنة على الخارج هي صفر، النراهنة الحقيقية على القوة الذاتية، على الناس أنفسهم، على وحدتهم ووعيهم، وعلى مواجهتهم ومقاومتهم".

ودعا إلى "حماية الجيل من الفساد الأخلاقي الذي يروجون له، وبالمقابل نحن لدينا من الأخلاق ما يجب أن نروج له بكل حرية واعتزاز".

وقال أمين السيد: "يوجد لغة تشكيكية في جدوى المقاومة في جنوب لبنان مساندة لغزة ودفاعا عنها، تأتي إلى لبنان الوفود الكثيرة، للتحدث عن  ترتيبات لحل موضوع الجبهة، لو كانت هذه المقاومة لا تؤذي هذا العدو لما تكلف أحد أن يأتي إلى لبنان". 

ولفت المسؤولين بالدولة والقوى السياسية إلى أن 

"الموفدين يتحدثون عن المصالح الإسرائيلية، ولم يتحدثوا ولو لمرة واحدة عن استعدادهم للعمل من أجل حماية لبنان وحق لبنان. الأساس في حركتهم إسرائيل  وليس لبنان، وهم يستفيدون من الإنقسامات والظروف والأزمة الموجودة في لبنان، ويعتبرون لبنان ضعيفا إلى حد أنه لا يملك أن يقول لا لإملاءات الخارج". 

وأضاف: "أنا أقول أن الوضع الداخلي ليس جيدا كفاية، لأن مستوى الوحدة والتماسك والتمسك بحق لبنان الحالي والمستقبلي ليس مدعوما كثيرا، أو لا يوجد مناعة، لأنه إذا كان يوجد توافق ما بين مسؤولي الدولة، يحاولون أن يضربوه من خلال القوى السياسية الأخرى". 

وشدد أمين السيد على أن "تماسك الموقف الرسمي واللبناني بالوحدة والقوة هو الذي يسمح للبنان أن يقول نعم ولا بناء على الحقوق اللبنانية، وإذا لم يكن كذلك فإن أعداءنا يتسللون من خلافاتنا و انقساماتنا حتى يحققوا ما تريد إسرائيل وليس ما يريد لبنان".

وأردف: "نتانياهو يتحدث الآن عن رفح، إذ لا يمكنه إيقاف الحرب قبلها حيث يكون قد خسرها . ويوجد مؤشرات مهمة ولكن ليست نهائية ولا حاسمة، وهي مؤشرات إسرائيلية وميدانية وخارجية لأسباب تتعلق بمصالح الدول الخارجية التي لا تتجاوب إسرائيل معها كما تريد، حيث تقول هذه المؤشرات أنه يمكن أن نشهد تطورات مهمة جدا في الحرب في لبنان، لها علاقة بالإنقسامات الإسرائيلية الداخلية والموقف الدولي الذي يمكن أنه يحتوي على ضغوطات أكثر على الكيان الإسرائيلي، وبالأحرى على نتانياهو . هذا ممكن أن يحدث في وقت قصير، كما أقول هذه ليس لها علاقة بالحسابات السياسية العادية".

وختم أمين السيد: "هناك حديث يقول "الظلم آخر مدة القوم" أي السلاطين. عندما العالم أجمع يقول أن ما حصل في غزة لم يحصل في التاريخ، هذا يعني أنه مؤشر لنهاية هذا الكيان. متى وكيف وعلى يد من هذا ما يعلمه رب العالمين".

أمين السيد خلال رعايته احتفال عيد المعلم في بعلبك: الأساس في حركة الموفدين إسرائيل وليس لبنان

محليات

أمين السيد

بعلبك

عيد المعلم

الحدود الجنوبية

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو - غارة معادية استهدفت منزلاً في بلدة مجدل زون
النائب غسان حاصباني لـ #الجديد: حزب الله ادخل لبنان بالحرب ووحدة الساحات لا تعني بالضرورة وحدة الهدن ونحن نخاف من ان تتوسع الحرب

اقرأ ايضا في محليات

مراسل الجديد: مدفعية الإحتلال تقصف بلدة الضهبرة الجنوبية
06:10

مراسل الجديد: مدفعية الإحتلال تقصف بلدة الضهبرة الجنوبية

أفاد مراسل الجديد أن قوات الاحتلال الاسرائيلي قصفت من موقعها في بركة ريشا، بالمدفعية الثقيلة، بلدة الضهيرة، وقد أصابت إحدى القذائف منزل المواطن بسام السويد، ما أدى إلى اندلاع النيران

06:10

مراسل الجديد: مدفعية الإحتلال تقصف بلدة الضهبرة الجنوبية

أفاد مراسل الجديد أن قوات الاحتلال الاسرائيلي قصفت من موقعها في بركة ريشا، بالمدفعية الثقيلة، بلدة الضهيرة، وقد أصابت إحدى القذائف منزل المواطن بسام السويد، ما أدى إلى اندلاع النيران

الحجار يتحدث عن أمر "مؤسف ومؤلم" في القطاعات: لن أسمح لاحد بعرقلة التقدم
05:56

الحجار يتحدث عن أمر "مؤسف ومؤلم" في القطاعات: لن أسمح لاحد بعرقلة التقدم

شدد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور حجار على "أولوية مصلحة المواطن المهمش، ومنذ تولينا للوزارة وضعنا نصب اعيننا مصلحة المواطن، وعملنا بالجدية المطلوبة والتفاني كي نذلل مصاعب الحياة التي تواجهنا، والتزاما مني لذلك لن اسمح لاحد بعرقلة التقدم المنجز بالبرامج لا بالداخل او الخارج، او بعرقلة التقدم ببرامج تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية التي تهدف لدعم المواطن بدعم قدراته".

05:56

الحجار يتحدث عن أمر "مؤسف ومؤلم" في القطاعات: لن أسمح لاحد بعرقلة التقدم

شدد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور حجار على "أولوية مصلحة المواطن المهمش، ومنذ تولينا للوزارة وضعنا نصب اعيننا مصلحة المواطن، وعملنا بالجدية المطلوبة والتفاني كي نذلل مصاعب الحياة التي تواجهنا، والتزاما مني لذلك لن اسمح لاحد بعرقلة التقدم المنجز بالبرامج لا بالداخل او الخارج، او بعرقلة التقدم ببرامج تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية التي تهدف لدعم المواطن بدعم قدراته".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024