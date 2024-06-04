الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

"الأنباء الالكترونية": حراك رئاسي في قطر.. و"الإشتراكي" يحاول في بيروت

2024-06-04 | 01:14
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;الأنباء الالكترونية&quot;: حراك رئاسي في قطر.. و&quot;الإشتراكي&quot; يحاول في بيروت
"الأنباء الالكترونية": حراك رئاسي في قطر.. و"الإشتراكي" يحاول في بيروت

يستأنف الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط الحركة السياسية على الكتل النيابية، فيشهد اليوم لقاءين مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، ويتبعها خلال الأيام المقبلة محطات على غالبية القوى، في وقت كان التقى الوزير السابق غازي العريضي قيادة حزب الله في سياق الحركة نفسها.

هذه الجولة للتقدمي تأتي للتباحث في كيفية إخراج رئاسة الجمهورية من عنق الزجاجة العالقة فيه منذ سنة وتسعة أشهر، ومحاولة كسر الجمود القائم وإقناع الفرقاء بأي شكل مقبول من الحوار أو التشاور. 
وفي غضون ذلك تشهد دولة قطر زيارات لوفود نيابية لبنانية تصب في هذا الإطار، من بينها المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل ووفد نيابي آخر من تكتل الجمهورية القوية.
مصادر سياسية ربطت لجريدة "الأنباء الالكترونية" بين الحراك الذي يقوم به الحزب التقدمي الاشتراكي والتطورات الأمنية الخطيرة في كل الجبهات بدءاً، من رفح التي يرتكب فيها العدو الاسرائيلي مجازر وحشية مستهدفاً مخيم النصيرات، حيث تشير المعلومات الواردة من هناك إلى ان معظم الشهداء غالبيتهم من الأطفال  وصولاً الى جنوب لبنان بعد أن دخل العدوان الإسرائيلي مرحلة هي الأخطر منذ بدءه، فقد كان القصف بين الطرفين في مراحله الأولى لا يتجاوز بضعة كيلومترات، أما في مراحله اللاحقة وصل إلى مناطق شمال الليطاني، وراهناً تشهد الجبهة الجنوبية المعارك الاعنف منذ بدء الحرب.
وفي هذا السياق، وصفت المصادر زيارة وزير الخارجية الإيراني بالوكالة محمد باقري كني الى بيروت بأنها استكمالا لزيارات الوزير الراحل حسين امير عبد اللهيان، ولها هدفان، الأول إطلالة إعلامية وسياسية له من لبنان وسورية للتأكيد أن لا شيء تغيّر في مسار السياسة الخارجية لطهران، والثاني للقول لاستكمال صيغة العمل الحاصل بين أطراف الفريق السياسي الذي تقوده إيران في المنطقة.
"الأنباء الالكترونية": حراك رئاسي في قطر.. و"الإشتراكي" يحاول في بيروت

محليات

"الأنباء الالكترونية"

الإنتخابات الرئاسية

قطر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"الجمهورية": مهمّة لودريان إلى بيروت.. باريس "ممتعضة"
"الأخبار": هوكشتين هاتف بري.. ورسائل من لندن بشأن الحرب

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024