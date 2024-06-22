الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

افرام في مؤتمر "شارل ديغول ولبنان: دروس عن شغف العلاقة": لنتعلّم منه العبر التاريخيّة كيف من الهزيمة والأزمات نعيد بناء الدولة

2024-06-22 | 01:45
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
افرام في مؤتمر &quot;شارل ديغول ولبنان: دروس عن شغف العلاقة&quot;: لنتعلّم منه العبر التاريخيّة كيف من الهزيمة والأزمات نعيد بناء الدولة
افرام في مؤتمر "شارل ديغول ولبنان: دروس عن شغف العلاقة": لنتعلّم منه العبر التاريخيّة كيف من الهزيمة والأزمات نعيد بناء الدولة

افرام في مؤتمر "شارل ديغول ولبنان: دروس عن شغف العلاقة": لنتعلّم منه العبر التاريخيّة كيف من الهزيمة والأزمات نعيد بناء الدولة وإبعاد المؤسّسات عن التسييس هو المشروع الأساسيّ والموحّد للأمّة

نظمّت جامعة القديس يوسف في بيروت مؤتمراً بعنوان" شارل ديغول ولبنان: دروس عن شغف العلاقة"، بالتعاون مع المعهد العالي للأعمال ومؤسّسة شارل ديغول الفرنسيّة ومنظّمة حماية إرث شارل ديغول في لبنان، بمشاركة وحضور رئيس الجامعة الأب البروفسور سليم الدكاش، سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو، وحشد من الوزراء والرسميين والسياسيين والأكاديميين والمؤرّخين والكتّاب والباحثين وشخصيّات حقوقيّة وإعلاميّة وثقافيّة، حاضر خلاله النائب نعمة افرام عن شارل ديغول والاقتصاد والخلاصات للبنان. 
في عرضه بالفرنسيّة، اعتبر النائب نعمة افرام "إنّ أبرز ما يمكن أن نتعلّمه من الجنرال شارل ديغول، هو مبدأ استخلاص العبر والدروس من الأزمات والهزائم كما فعل في بداية عهده كرئيس للجمهوريّة، بعد هزيمة الأربعين يوماً لدولة قويّة، لا بل امبراطوريّة عظمى كفرنسا، بعد الحرب العالميّة الثانية. فقد استنتج بطريقة مباشرة أنّ تأسيس الدولة بعيداً عن كافة التجاذبات السياسيّة هو الأهمّ، خصوصاً بعد هزائم الأمم".
تابع افرام:" كدرس أوّل، لدينا كلبنانيين الكثير لنتعلّمه من ديغول بعد الانهيار الكبير، خصوصاً كيفيّة تنظيم مؤسّساتنا بعيداً عن التدخّلات السياسيّة، وجعل تأسيس الدولة المشروع الأساسيّ والموحّد للأمّة. وهذا بالتحديد ما فشلنا به كلبنانيين، بحيث استخدمنا تأسيس الدولة، التي بدأت مع الجنرال فؤاد شهاب، لتكون غنائم حرب لكلّ فريق سياسي وهذا ما سمّاه الرئيس شهاب بالـFromagistes  أي "آكلي الجبنة". من هذا الدرس المهمّ، أسّس ديغول "هيئة الإدارة الوطنيّة" L’ENA بهدف جعل الجدارة مبدأً أساسيّاً، وعلى هذا المبدأ يجب أن نعمل أيضاً كلبنانيين. إنّ السبب الأكبر للإنهيار الاقتصاديّ اللبنانيّ ليس الاقتصاد مباشرة، بل التدخّل السياسيّ في مؤسّسات الدولة وفي الإدارة، الأمر الذي أوصلنا في النهاية إلى انتاجيّة سلبيّة وتراكم الخسارات إلى هذا الحجم وبالتالي إلى الانهيار" .
"أمّا الدرس الثاني الذي يجب أن نتعلّمه من الرئيس ديغول - أضاف افرام - فهو أهمية الحماية الاجتماعيّة كشبكة أمان، وكعقد إجتماعيّ بين المواطن والدولة. الدولة ليس كمؤسّسة سياسيّة بل كمؤسّسة منتجة للقيمة المضافة. هذا العقد الاجتماعيّ في صلب الحماية الاجتماعيّة هو الأهمّ اليوم لبناء "دولة المواطن والدولة" وليس "دولة المواطن والأفرقاء الطائفيين والسياسيين"، وهذا الأمر أساسيّ لبناء الدولة اللبنانيّة ومن بعدها الوطن".
وتطرّق افرام إلى" الدرس الثالث من الجنرال ديغول للبنان كدولة واقعة في عجز اقتصاديّ، والمتمثّل في رفض الموازنات المبنيّة على العجز. هذا الأمر أتاح لفرنسا يومها العمل على توفير أموال لتسديد ديونها للولايات المتّحدة بعد الحرب العالميّة الثانيّة. إن الطريقة التي أدار بها الجنرال ديغول الأزمة في فرنسا، التي تشكّل حجر الزاوية لأوروبا، بعد الحرب العالميّة الثانية، هي مهمّة جدّاً، وتشكّل أمثولة حياة بالنسبة لي، خصوصاً لجهة كيفيّة اتخاذ الدروس الضروريّة من الهزائم وتحويلها إلى فرصّ".
وقال افرام:"إلى جانب رفض الموازنات المبنيّة على العجز، عمل ديغول على تفعيل الصناعة كمرتكز أساسيّ للإقتصاد الذي يجب أن يشكّل النسبة الأعلى من الناتج القوميّ. فالصناعة هي القطاع الأكثر مناعة ومقاومة للصدمات الأمنيّة والاقتصاديّة والسياسيّة. وقد أدرك ديغول أهميّة القطاع الصناعيّ في خلق النسيج الإجتماعي في العلاقة التي تربط أصحاب العمل بالعمّال كعائلة إنتاجيّة خصوصاً في القطاع الاقتصاديّ، الذي بحسب ديغول يتمتّع بالحسّ الاجتماعيّ وهذا المبدأ نابع من ثقافة ديغول الكاثوليكيّة الاجتماعيّة".
"أمّا الدرس الأخير الذي نتعلّمه من الجنرال ديغول - أكمل افرام - فهو إيلائه أهمية كبرى للأمور اللوجيستيّة، من هنا ركّز على وضع استراتيجيّة الطاقة، التي لم تكن تفصيلاً صغيراً بالنسبة إليه، بل ركيزة أساسية بُنيت عليها فرنسا اليوم. فمشروع فرنسا للطاقة النوويّة في الوقت الحالي، يُعتبر حجر الزاوية في الاستراتيجّية الاقتصاديّة، وفي تحوّل الطاقة نحو الاقتصاد. فهل تعلمون كم استطاعت فرنسا تجنّب مشكلات وأزمات اقتصاديّة وسياسيّة، في الخمسين سنة الماضية، لأنّها كانت تتمتّع بالاستقلاليّة في تأمين موارد الطاقة بفضل مشروعها للطاقة النوويّة، كمشروع دولة وحتى كمشروع أمن قوميّ؟ أضف إلى ذلك استراتيجيّة الردع النوويّ التي خلقت من خلالها نوعاً من الاستقرار الأمنيّ تخطّت به عقدة الخسارة في الحرب العالمية الثانيّة".
وختم:" هذه الدروس التي أعطانا إياها الرئيس شارل ديغول مهمّة جدّاً إلينا كلبنانيين، إذ للأسف ما زلنا إلى اليوم لا نقبل أن نكتب أو نستخلص الدروس من الانهيار الكبير الذي حصل في الخمس سنوات الأخيرة، ولا حتى أن نتعلّم من عبر التاريخ. يجب علينا كلبنانيين غارقين في ترتّبات الانهيار، أن نتحلّى بالتواضع لنتعلّم من الهزيمة ومن الأزمات، واستخلاص الدروس كما فعل الجنرال ديغول".
افرام في مؤتمر "شارل ديغول ولبنان: دروس عن شغف العلاقة": لنتعلّم منه العبر التاريخيّة كيف من الهزيمة والأزمات نعيد بناء الدولة

محليات

نعمة افرام

شارل ديغول

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الكويت تدعو رعاياها لمغادرة لبنان
الاخبار: خطاب نصرالله تزامن مع زيارة وفد من المخابرات القبرصية الى لبنان

اقرأ ايضا في محليات

شاهد - إستهداف سيارة عند مفترق بلدة الخيارة في البقاع الغربي
06:15

شاهد - إستهداف سيارة عند مفترق بلدة الخيارة في البقاع الغربي

شاهد - إستهداف سيارة عند مفترق بلدة الخيارة في البقاع الغربي

06:15

شاهد - إستهداف سيارة عند مفترق بلدة الخيارة في البقاع الغربي

شاهد - إستهداف سيارة عند مفترق بلدة الخيارة في البقاع الغربي

صهيب جوهر: هوكستين لم يأت بلهجات تهديدية .. وحزب الله يصعّد في الجبهة الجنوبية لمنع التصعيد الاكبر
06:12

صهيب جوهر: هوكستين لم يأت بلهجات تهديدية .. وحزب الله يصعّد في الجبهة الجنوبية لمنع التصعيد الاكبر

اعتبر الصحافي صهيب جوهر هوكستين كان واضحاً خلال زيارته الى بيروت ، مضيفاً: "هوكستين شخصية مهذبة ويعرف الشخصيات اللبنانية ويعرف طريقة التعامل معها ، وهو لم يأت بلهجات تهديدية".

06:12

صهيب جوهر: هوكستين لم يأت بلهجات تهديدية .. وحزب الله يصعّد في الجبهة الجنوبية لمنع التصعيد الاكبر

اعتبر الصحافي صهيب جوهر هوكستين كان واضحاً خلال زيارته الى بيروت ، مضيفاً: "هوكستين شخصية مهذبة ويعرف الشخصيات اللبنانية ويعرف طريقة التعامل معها ، وهو لم يأت بلهجات تهديدية".

الدكاش بعد زيارته الراعي: لا يمكن للبنان أن يكون محطة رسائل للغير
05:49

الدكاش بعد زيارته الراعي: لا يمكن للبنان أن يكون محطة رسائل للغير

زار عضوا تكتل "الجمهورية القوية" النائبان شوقي الدكاش وبيار أبو عاصي الصرح البطريركي في بكركي، موفدين من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، والتقيا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

05:49

الدكاش بعد زيارته الراعي: لا يمكن للبنان أن يكون محطة رسائل للغير

زار عضوا تكتل "الجمهورية القوية" النائبان شوقي الدكاش وبيار أبو عاصي الصرح البطريركي في بكركي، موفدين من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، والتقيا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024