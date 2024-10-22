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محليات

مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يندد بالغارة "المروعة" قرب مستشفى رفيق الحريري الحكومي

2024-10-22 | 12:56
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مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يندد بالغارة &quot;المروعة&quot; قرب مستشفى رفيق الحريري الحكومي
مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يندد بالغارة "المروعة" قرب مستشفى رفيق الحريري الحكومي

ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك بالغارة الإسرائيلية "المروعة" التي وقعت امس قرب مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت، مطالبا بـ "تحقيق سريع وشامل".

وقال "لقد روّعتني الغارة الإسرائيلية قرب مستشفى رفيق الحريري الجامعي في منطقة الجناح المكتظة بالسكان في بيروت"، داعيا الى "احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي بشأن حماية المدنيين".

وشدد تورك على أنه "في تنفيذ العمليات العسكرية، يجب أن يتم اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتفادي، وفي أي حال من الأحوال التقليل الى الحد الأدنى، من الخسائر العرضية في أرواح المدنيين، إصابة المدنيين، وإلحاق الضرر بالأهداف المدنية".

وأشار الى أن "المستشفيات، سيارات الاسعاف والطواقم الطبية تحظى بالحماية على وجه الخصوص بموجب القانون الانساني الدولي بسبب وظيفتها المنقذة لحياة الجرحى والمرضى".

وشدد على أنه "أثناء تنفيذ عمليات عسكرية في جوار مستشفيات، على أطراف النزاع أن تجري تقييما للضرر المتوقع على خدمات الرعاية الصحية بما يتلاءم مع مبادئ التناسب والاحتياطات".

كما أكد المفوض أن "أي أحداث تؤثر على المستشفيات يجب أن تخضع لتحقيق سريع وشامل"، مجددا دعوة الأمم المتحدة الى "وقف فوري للقتال، وتذكير كل الأطراف بأن حماية المدنيين يجب أن تكون الأولوية القصوى".

مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يندد بالغارة "المروعة" قرب مستشفى رفيق الحريري الحكومي

محليات

مستشفى بيروت

غارة

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