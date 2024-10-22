مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يندد بالغارة "المروعة" قرب مستشفى رفيق الحريري الحكومي

وقال "لقد روّعتني الغارة الإسرائيلية قرب مستشفى رفيق الحريري الجامعي في منطقة الجناح المكتظة بالسكان في بيروت"، داعيا الى "احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي بشأن حماية المدنيين".

وشدد تورك على أنه "في تنفيذ العمليات العسكرية، يجب أن يتم اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتفادي، وفي أي حال من الأحوال التقليل الى الحد الأدنى، من الخسائر العرضية في أرواح المدنيين، إصابة المدنيين، وإلحاق الضرر بالأهداف المدنية".

وأشار الى أن "المستشفيات، سيارات الاسعاف والطواقم الطبية تحظى بالحماية على وجه الخصوص بموجب القانون الانساني الدولي بسبب وظيفتها المنقذة لحياة الجرحى والمرضى".

وشدد على أنه "أثناء تنفيذ عمليات عسكرية في جوار مستشفيات، على أطراف النزاع أن تجري تقييما للضرر المتوقع على خدمات الرعاية الصحية بما يتلاءم مع مبادئ التناسب والاحتياطات".

كما أكد المفوض أن "أي أحداث تؤثر على المستشفيات يجب أن تخضع لتحقيق سريع وشامل"، مجددا دعوة الأمم المتحدة الى "وقف فوري للقتال، وتذكير كل الأطراف بأن حماية المدنيين يجب أن تكون الأولوية القصوى".