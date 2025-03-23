الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

قبلان يحذّر: دون المعادلة التاريخية.. ويلات الإحتلال الاسرائيلي للبنان!

2025-03-23 | 06:52
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قبلان يحذّر: دون المعادلة التاريخية.. ويلات الإحتلال الاسرائيلي للبنان!
قبلان يحذّر: دون المعادلة التاريخية.. ويلات الإحتلال الاسرائيلي للبنان!

شدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، على أن "المعادلة التاريخية تقول: جنوب قوي وشراكة وطنية قوية يعني بيروت قوية ولبنان قوي، ودون ذلك ويلات الاحتلال الإسرائيلي للبنان".

وقال في بيان: "لأن القضية لبنان بكل ما يعنيه من ميثاقية عيش مشترك ووجود سيادي ووحدة تاريخية ووطنية فإن ما تقوم به إسرائيل استباحة خطيرة للسيادة والوجود الوطني وسط منطقة مستباحة ومجلس أمن وقوى عالمية لا يهمّها إلا القوي ولعبة البازار، وهذا أمر وجودي بالنسبة للبنان، وقوة لبنان ومنعة سيادته الوطنية من قوة تضامنه وتعاونه وحماية شراكته الوطنية وسلمه الأهلي، وهذا ما نراه بفخامة الرئيس جوزاف عون، والمطلوب منّا جميعاً فهم البلد والمنطقة وواقع الإرهاب الصهيوني والتأييد الأميركي الغربي له، واللحظة لوحدتنا وتعزيز تضامننا وتأكيد لبنانيتنا لحفظ هذا البلد ومنع أي انقسام من شأنه التأثير على قوة وبنية لبنان الداخلية والقومية، ولبنان نشأ واستمر بوحدته وشراكته وميثاقيته، واليوم الأمن القومي للبلد يشكّل أكبر مصالح البلد وأي انقسام عمودي سيطال صميم الأمن القومي للبنان، والفرصة الذهبية  للبلد تمرّ بمنع الإنقسام الوطني وفهم الهواجس التي تشكّلها إسرائيل بكل ما يعنيه تاريخ وحاضر إسرائيل من عدوان وإرهاب وأطماع واحتلال وجنون، وبيروت ترتبط بمنعة وقوّة الحدود الجنوبية بشدّة، وللأسف واشنطن ترى لبنان بعين تل أبيب فقط، وقصة الإحتلال الإسرائيلي لبيروت شهيرة والأطماع الإسرائيلية بالعاصمة بيروت يجري الحديث عنها بالعلن، والحل بتعزيز قوتنا الداخلية وحفظ الجسم الحكومي وتضامنه وتصفير الخطأ الإستراتيجي بالفكر الوطني وعدم التهاون مع الخطر الإسرائيلي الهائل".

وتابع: "للتاريخ أقول: البلد بخير ما دام العيش المشترك بخير"، والجنوب أرض لبنانية، وحفظ الجنوب يمر بتعزيز شروط بقاء الجنوبيين بأرضهم خاصّة مناطق جنوب النهر، وهذا الملف أولوية وطنية مطلقة والتأخير فيه يضرب صميم قوة لبنان، والمعادلة التاريخية تقول: جنوب قوي وشراكة وطنية قوية يعني بيروت قوية ولبنان قوي، ودون ذلك ويلات الاحتلال الإسرائيلي للبنان".
 
 
 
 
قبلان يحذّر: دون المعادلة التاريخية.. ويلات الإحتلال الاسرائيلي للبنان!

محليات

أحمد قبلان

أحمد قبلان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراد: من حق لبنان الدفاع عن نفسه
لبنان يودّع الاعلامية هدى شديد.. وصلاة على راحة نفسها في كنيسة مار جرجس وسط بيروت

اقرأ ايضا في محليات

هيئة أبناء العرقوب لـ شينكر: "هو يعلم.. الأرض لنا"
09:58

هيئة أبناء العرقوب لـ شينكر: "هو يعلم.. الأرض لنا"

ردّت هيئة أبناء العرقوب على مواقف مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق داڤيد شينكر حول مزارع شبعا، مؤكدة أن المزارع لبنانية وملك لأصحابها اللبنانيين.

09:58

هيئة أبناء العرقوب لـ شينكر: "هو يعلم.. الأرض لنا"

ردّت هيئة أبناء العرقوب على مواقف مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق داڤيد شينكر حول مزارع شبعا، مؤكدة أن المزارع لبنانية وملك لأصحابها اللبنانيين.

بالفيديو: "دويتو" مسيّر فوق الجنوب!
Play
09:51

بالفيديو: "دويتو" مسيّر فوق الجنوب!

لساعات، حلقت مسيرتان إسرائيليتان من طرازين مختلفين فوق بلدات في جنوب لبنان على علّو منخفض جداً، حيث وثّق أحد المواطنين المشهد.

لمشاهدة الفيديو:

09:51

بالفيديو: "دويتو" مسيّر فوق الجنوب!

لساعات، حلقت مسيرتان إسرائيليتان من طرازين مختلفين فوق بلدات في جنوب لبنان على علّو منخفض جداً، حيث وثّق أحد المواطنين المشهد.

لمشاهدة الفيديو:

الجيش اللبناني يُصدر بيانًا بشأن تصعيد إسرائيل
08:56

الجيش اللبناني يُصدر بيانًا بشأن تصعيد إسرائيل

أصدر الجيش اللبناني بيانًا رسميًا أعلن فيه عن تصعيد العدو الإسرائيلي للاعتداءات على الأراضي اللبنانية منذ أمس وحتى اليوم. وأوضح البيان أن العدو نفذ عشرات الغارات الجوية على مناطق جنوب الليطاني وشماله وصولًا إلى البقاع، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، فضلاً عن التسبب بدمار كبير في الممتلكات.

08:56

الجيش اللبناني يُصدر بيانًا بشأن تصعيد إسرائيل

أصدر الجيش اللبناني بيانًا رسميًا أعلن فيه عن تصعيد العدو الإسرائيلي للاعتداءات على الأراضي اللبنانية منذ أمس وحتى اليوم. وأوضح البيان أن العدو نفذ عشرات الغارات الجوية على مناطق جنوب الليطاني وشماله وصولًا إلى البقاع، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، فضلاً عن التسبب بدمار كبير في الممتلكات.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025