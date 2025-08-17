الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

"قرار الحكومة اللبنانية استسلام".. تعليق لنائب "حزب الله"!

2025-08-17 | 05:54
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;قرار الحكومة اللبنانية استسلام&quot;.. تعليق لنائب &quot;حزب الله&quot;!
"قرار الحكومة اللبنانية استسلام".. تعليق لنائب "حزب الله"!

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو، الى أن "ما أقرته الحكومة اللبنانية خلال الجلسة المشهورة هو ​قرار استسلام​ لبنان وتجريده من نقطة قوته".

وفي حفل تأبيني، سأل برو الحكومة: "كيف تسلمون أهم نقطة قوة في أول مرحلة؟ وهل فكر أحد من أركان الدولة في حال لم يلتزم العدو بالمراحل التالية ماذا سيقوم به في لبنان هذا العدو المتغول المجرم الذي يرتكب المجازر والإبادة في غزة؟"

وأضاف "إن رفضنا لهذا القرار واستعدادنا للذهاب إلى أي سيناريو يعتمد على عدم تحصيل إجابات على هذه الأسئلة فضلا عن تجربتنا مع هذا العدو الذي نشاهد يوميا انتهاكاته التي يقوم بها ضاربا بعرض الحائط أبسط القوانين الدولية التي يراهن عليها البعض كضامن للاستقرار".

ورأى أن "ورقة براك تتعاطى مع الجانب اللبناني لغة الفرض والإخضاع والذل بينما مع الجانب الصهيوني لغة التمني والتسويف، ومن أجل دفع هذا الذل عن لبنان وشعبه بكل مكوناته اعتبرنا هذا القرار غير السيادي بأنه قرار غير موجود".

وحذر من أن "يستثمر العدو من خلال توفر النية الى تنفيذ ما تريده الدولة وعلينا أن لا نقدم الذرائع لهذا العدو. العدو يقول بأن النية متوفرة، اذا نفذ العدو ما يلمح به من نوايا عدوانية تجاه لبنان، فما هو موقف الدولة اللبنانية؟ ما سيحصل سيكون وصمة عار في وجه الدولة التي تتعاطى بخفة والقليل من الحرص".
 
 
 
 
مقالات ذات صلة
"قرار الحكومة اللبنانية استسلام".. تعليق لنائب "حزب الله"!

محليات

مجلس النواب

نائب حزب الله

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"لبنان يشهد انتقالاً وسائرون في الاتجاه الصحيح".. وزير يُعلّق!
"ستاندرد أند بورز" ترفع تصنيف لبنان

اقرأ ايضا في محليات

في جنوب لبنان.. طفل يتعرض للدغة أفعى وحالته خطرة! (صور)
08:55

في جنوب لبنان.. طفل يتعرض للدغة أفعى وحالته خطرة! (صور)

أفاد مراسل الجديد، بـ "تعرّض الفتى علي حسين حمادة، البالغ من العمر 9 سنوات، للدغة افعى المعروفة بأفعى فلسطين السامة أمام منزل والديه في بلدته الصوانة الجنوبية".


08:55

في جنوب لبنان.. طفل يتعرض للدغة أفعى وحالته خطرة! (صور)

أفاد مراسل الجديد، بـ "تعرّض الفتى علي حسين حمادة، البالغ من العمر 9 سنوات، للدغة افعى المعروفة بأفعى فلسطين السامة أمام منزل والديه في بلدته الصوانة الجنوبية".


الحدث - جورج شاهين - الحلقة الكاملة
Play
08:11
Play

الحدث - جورج شاهين - الحلقة الكاملة

الحدث - جورج شاهين - الحلقة الكاملة

08:11

الحدث - جورج شاهين - الحلقة الكاملة

الحدث - جورج شاهين - الحلقة الكاملة

بيانات تستنكر التعرض لجنبلاط: لعب دوراً كبيراً في تجنيب لبنان وسوريا صراعات طائفية
08:07

بيانات تستنكر التعرض لجنبلاط: لعب دوراً كبيراً في تجنيب لبنان وسوريا صراعات طائفية

صدر بيان استنكار عن اتحاد بلديات الحاصباني وتجمع مخاتير حاصبيا، جاء فيه:

08:07

بيانات تستنكر التعرض لجنبلاط: لعب دوراً كبيراً في تجنيب لبنان وسوريا صراعات طائفية

صدر بيان استنكار عن اتحاد بلديات الحاصباني وتجمع مخاتير حاصبيا، جاء فيه:

يحدث الآن

اخترنا لك
في جنوب لبنان.. طفل يتعرض للدغة أفعى وحالته خطرة! (صور)
08:55
الحدث - جورج شاهين - الحلقة الكاملة
08:11
بيانات تستنكر التعرض لجنبلاط: لعب دوراً كبيراً في تجنيب لبنان وسوريا صراعات طائفية
08:07
أبو فاعور يستنكر التعرض لوليد جنبلاط: لا يمثلون أبناء جبل العرب
08:02
نائب "قواتي" لـ "نعيم قاسم": قاسم البلد!
07:33
رسالة إلى الرئيس عون: أوصيك بالرئيس بري!
06:24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025