الى كهرباء لبنان.. ناقلة نفط كويتية مجاناً

صدر عن لوزير الطاقة جو الصّدي البيان الاتي:

رست عصر في المياه الاقليمية اول ناقلة نفط من ضمن عرض الشقيقة الذي ينص على تزويد بكمية 132 ألف طن متري من أويل لزوم إنتاج معامل على أن تكون 66 ألف طن منها هبة. ما يعني عملياً ان الكمية المعروضة هي بنصف سعرها، وبطبيعة الحال اقل بكثير من اي سعر آخر قد يعرض.

وبناء على قرار الوزير جو الصّدي بعدم تكبيد لبنان اي ديون إضافية وتحميل اللبنانيين المزيد من الاعباء المالية، سيسدّد ثمن من جباية مؤسسة .

إننا وإذ نتوجّه بجزيل الشكر من دولة على مساهمتها في تسهيل إنتاج الكهرباء، نؤكد ان هذه الخطوة غير مستغربة من الكويت التي لطالما وقفت الى جانب لبنان وشعبه في أحلك الظروف.