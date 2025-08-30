أمرٌ حرّك الاتصالات الداخلية.. "الوضع صعب"! (الجمهورية)

بعد أيام من زيارة وفد أميركي إلى أعادت خلط الأوراق، وقبل جلسة المقررة الجمعة 5 أيلول لمناقشة خطة الجيش لحصر السلاح، أشارت صحيفة "الجمهورية" إلى أن الغموض السياسي ازدادت سماكته بعد الموقف المتصلب الذي تجاوز مشروع الحل الأميركي الذي قدّمه الموفد ، مؤكّدًا أولوية النزع السريع لسلاح " ".

وقالت مصادر موثوقة للصحيفة إن هذا التطور دفع إلى اتصالات على خطوط سياسية وغير سياسية لتقدير الخطوة التالية للحكومة ، اعتمادًا على خطة الجيش النهائية.

وأكدت الصحيفة أن جادّون في الضغط على لبنان لإنهاء ملف سلاح "حزب "، وأن النبرة الحازمة للوفد كانت رسالة واضحة للحكومة لاستكمال تنفيذ قرارها وفق خطة الجيش.

وشدّد مسؤول رفيع على أن الوضع "صعب جدًا" وأن هناك مخاوف من جر لبنان إلى منزلقات خطيرة، خصوصًا أن زيارة الوفد الأميركي ركزت على خطوات أحادية من جانب لبنان دون إلزام بأي إجراء مقابل.