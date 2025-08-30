الأخبار
محليات

أمرٌ حرّك الاتصالات الداخلية.. "الوضع صعب"! (الجمهورية)

2025-08-30 | 02:06
أمرٌ حرّك الاتصالات الداخلية.. &quot;الوضع صعب&quot;! (الجمهورية)
أمرٌ حرّك الاتصالات الداخلية.. "الوضع صعب"! (الجمهورية)

جاء في صحيفة "الجمهورية":

بعد أيام من زيارة وفد أميركي إلى لبنان أعادت خلط الأوراق، وقبل جلسة مجلس الوزراء المقررة الجمعة 5 أيلول لمناقشة خطة الجيش لحصر السلاح، أشارت صحيفة "الجمهورية" إلى أن الغموض السياسي ازدادت سماكته بعد الموقف المتصلب الذي تجاوز مشروع الحل الأميركي الذي قدّمه الموفد توم برّاك، مؤكّدًا أولوية النزع السريع لسلاح "حزب الله".

وقالت مصادر موثوقة للصحيفة إن هذا التطور دفع إلى اتصالات على خطوط سياسية وغير سياسية لتقدير الخطوة التالية للحكومة اللبنانية، اعتمادًا على خطة الجيش النهائية.

وأكدت الصحيفة أن الأميركيين جادّون في الضغط على لبنان لإنهاء ملف سلاح "حزب الله"، وأن النبرة الحازمة للوفد كانت رسالة واضحة للحكومة لاستكمال تنفيذ قرارها وفق خطة الجيش.

وشدّد مسؤول رفيع على أن الوضع "صعب جدًا" وأن هناك مخاوف من جر لبنان إلى منزلقات خطيرة، خصوصًا أن زيارة الوفد الأميركي ركزت على خطوات أحادية من جانب لبنان دون إلزام إسرائيل بأي إجراء مقابل. 

أمرٌ حرّك الاتصالات الداخلية.. "الوضع صعب"! (الجمهورية)

محليات

الحكومة اللبنانية

توماس بارّاك

سلاح الحزب

لبنان

الولايات المتحدة

الجيش اللبناني

خطة الجيش

