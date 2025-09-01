حادث سير مروّع في القرعون (فيديو)

حادث سير مروّع في القرعون pic.twitter.com/oqa7hCl2wW
— al jadeed news (@ALJADEEDNEWS) September 1, 2025
حادث سير مروّع في القرعون pic.twitter.com/oqa7hCl2wW
افادت وزارة المالية أن استقدام الفنانين الأجانب من قبل شركات وأشخاص مقيمين في لبنان لإحياء حفلات أو مهرجانات في لبنان تتم متابعته من قبل وزارة المالية بشكل دقيق،
كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة أكس :" في ذكرى إعلان لبنان الكبير، وفي مئويته الثانية، الكيان في خطر حقيقي، وبات السؤال بعد الانهيار، متى نبدأ بالبناء".
عرض الرئيس جوزاف عون مع السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو الأوضاع العامة في البلاد وموضوع التجديد لقوات "اليونيفيل".