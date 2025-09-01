حادث سير مروّع في القرعون (فيديو)

كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة أكس :" في ذكرى إعلان لبنان الكبير، وفي مئويته الثانية، الكيان في خطر حقيقي، وبات السؤال بعد الانهيار، متى نبدأ بالبناء".