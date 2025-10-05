ناصرالدين: دعم قطر للبنان يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين

نوه العامة ركان ناصرالدين، بعمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة قطر ولبنان، مشيدًا بريادة دولة قطر في القطاع الصحي.

وأكد ناصرالدين في حوار مع القطرية "قنا"، أن "العلاقات بين البلدين تمتد جذورها إلى سنوات طويلة، وتستند إلى حرص على دعمها وتطويرها في مختلف المجالات".

مشيدًا "بالتطور الكبير الذي تشهده دولة قطر في شتى القطاعات، لاسيما في المجال الصحيً، مبينًا أن "قطر تمثل نموذجا متقدما يحتذى به في منظومات الرعاية الصحية المتكاملة إقليميا ودوليا".

وشدد على وقوف دولة قطر إلى جانب ودعمها المتواصل له، ولاسيما في القطاع الصحي، منوها بالتعاون القائم مع صندوق قطر للتنمية في إعادة مستشفى الكرنتينا.

وأوضح ناصرالدين أن "دعم دولة قطر للقطاع الصحي اللبناني كان حاضرا في مختلف المراحل، بدءا من أزمة جائحة ، مرورا بانفجار مرفأ ، وصولا إلى العدوان الأخير على لبنان، مؤكدا أن هذا الدعم المتواصل يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين".



وأعرب ناصرالدين عن شكره لدولة قطر على دعمها المستمر للبنان، مؤكدا استعداد لبنان لتعزيز التعاون الصحي وتبادل الخبرات، ولاسيما في مجال الاستجابة للأزمات والتعامل مع الإصابات الناتجة عن الكوارث والحروب.

وأكد على أهمية الشراكات ، بما في ذلك مع دولة قطر، لدعم القطاع الصحي اللبناني، الذي يعاني من محدودية الموارد، لكنه يضم كفاءات بشرية ومهنية عالية في الوقت نفسه.

وكشف عن تحسن في التغطية الصحية للمرضى تحت إشراف ، من خلال توسعة بروتوكولات الدواء، خصوصا للأمراض السرطانية، وتوفير تغطية تدريجية لعمليات زرع الكلى، وصمامات القلب، إلى جانب تعزيز دعم الصحة النفسية، خاصة للحالات المزمنة.

وأشار ناصرالدين إلى أن موازنة وزارة الصحة في لبنان للعام 2024 بلغت نحو 445 مليون ، بينما تبلغ موازنة عام 2025 حوالي 480 مليون دولار، مع الإشارة إلى أن أكثر من 200 مليون دولار تصرف على الفاتورة الاستشفائية وحدها.