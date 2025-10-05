ناصرالدين: دعم قطر للبنان يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين

عاجل
وزيرة البيئة للجديد: هناك توجه للنقاش بكل الجمعيات من البيئة الى الفن والسياسة مع ضرورة إعادة تنظيم عملها وفقا للقوانين اللبنانية ومن دون أي تقويض للحريات تماماً ككل دول العالم
وزيرة البيئة للجديد: هناك توجه للنقاش بكل الجمعيات من البيئة الى الفن والسياسة مع ضرورة إعادة تنظيم عملها وفقا للقوانين اللبنانية ومن دون أي تقويض للحريات تماماً ككل دول العالم
وزيرة البيئة للجديد: "البلد مش ناقصه" يكفي تعطيل الجلسات التشريعية وعلى مجلس الوزراء دوزنةُ النقاش بما بحفط ماء الوجه لكلِ الأطراف
وزيرة البيئة للجديد: "البلد مش ناقصه" يكفي تعطيل الجلسات التشريعية وعلى مجلس الوزراء دوزنةُ النقاش بما بحفط ماء الوجه لكلِ الأطراف
وزير العمل محمّد حيدر للجديد: لن أحضر جلسة مجلس الوزراء لوجودي خارج لبنان
وزير العمل محمّد حيدر للجديد: لن أحضر جلسة مجلس الوزراء لوجودي خارج لبنان
وزيرة البيئة للجديد: الجميع يعول على حكمة الرئاسة الأولى والثالثة في الجلسة لقراءة الأمور ووضعها في سياقها الزمني
وزيرة البيئة للجديد: الجميع يعول على حكمة الرئاسة الأولى والثالثة في الجلسة لقراءة الأمور ووضعها في سياقها الزمني
وزيرة البيئة للجديد: لا توجه للتصعيد وانما للنقاش الجدي من دونِ كسر أي من الأطراف وأولهم رئيس الحكومة
وزيرة البيئة للجديد: لا توجه للتصعيد وانما للنقاش الجدي من دونِ كسر أي من الأطراف وأولهم رئيس الحكومة
وزير العمل محمد حيدر للجديد: لا خوف من جلسة الاثنين التي ستشهد نقاشاً جديًا حول عددٍ من المسائل الخلافية من دون أي رغبة بالتصعيد
وزير العمل محمد حيدر للجديد: لا خوف من جلسة الاثنين التي ستشهد نقاشاً جديًا حول عددٍ من المسائل الخلافية من دون أي رغبة بالتصعيد
معلومات الجديد: وزير العمل لن يشارك في جلسة الإثنين بداعي السفر
معلومات الجديد: وزير العمل لن يشارك في جلسة الإثنين بداعي السفر
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
26 o
AlJadeedTv
البقاع
20 o
AlJadeedTv
الجنوب
25 o
AlJadeedTv
الشمال
25 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
23 o
AlJadeedTv
كسروان
27 o
AlJadeedTv
متن
27 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

ناصرالدين: دعم قطر للبنان يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين

2025-10-05 | 10:20
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ناصرالدين: دعم قطر للبنان يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين
ناصرالدين: دعم قطر للبنان يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين

نوه وزير الصحة العامة ركان ناصرالدين، بعمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة قطر ولبنان، مشيدًا بريادة دولة قطر في القطاع الصحي.

وأكد ناصرالدين في حوار مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن "العلاقات بين البلدين تمتد جذورها إلى سنوات طويلة، وتستند إلى حرص مشترك على دعمها وتطويرها في مختلف المجالات".
مشيدًا "بالتطور الكبير الذي تشهده دولة قطر في شتى القطاعات، لاسيما في المجال الصحيً، مبينًا أن "قطر تمثل نموذجا متقدما يحتذى به في منظومات الرعاية الصحية المتكاملة إقليميا ودوليا".
وشدد على وقوف دولة قطر إلى جانب لبنان ودعمها المتواصل له، ولاسيما في القطاع الصحي، منوها بالتعاون القائم مع صندوق قطر للتنمية في إعادة إعمار مستشفى الكرنتينا.
وأوضح ناصرالدين أن "دعم دولة قطر للقطاع الصحي اللبناني كان حاضرا في مختلف المراحل، بدءا من أزمة جائحة كورونا، مرورا بانفجار مرفأ بيروت، وصولا إلى العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، مؤكدا أن هذا الدعم المتواصل يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين".

وأعرب ناصرالدين عن شكره لدولة قطر على دعمها المستمر للبنان، مؤكدا استعداد لبنان لتعزيز التعاون الصحي وتبادل الخبرات، ولاسيما في مجال الاستجابة للأزمات والتعامل مع الإصابات الناتجة عن الكوارث والحروب.
وأكد على أهمية الشراكات العربية، بما في ذلك مع دولة قطر، لدعم القطاع الصحي اللبناني، الذي يعاني من محدودية الموارد، لكنه يضم كفاءات بشرية ومهنية عالية في الوقت نفسه.
وكشف عن تحسن في التغطية الصحية للمرضى تحت إشراف وزارة الصحة اللبنانية، من خلال توسعة بروتوكولات الدواء، خصوصا للأمراض السرطانية، وتوفير تغطية تدريجية لعمليات زرع الكلى، وصمامات القلب، إلى جانب تعزيز دعم الصحة النفسية، خاصة للحالات المزمنة.
وأشار ناصرالدين إلى أن موازنة وزارة الصحة في لبنان للعام 2024 بلغت نحو 445 مليون دولار، بينما تبلغ موازنة عام 2025 حوالي 480 مليون دولار، مع الإشارة إلى أن أكثر من 200 مليون دولار تصرف على الفاتورة الاستشفائية وحدها.
مقالات ذات صلة
ناصرالدين: دعم قطر للبنان يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين

محليات

وزير الصحة

لبنان

قطر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
في المنارة ومحلّة الصياد.. هذا ما سيحصل!
تطويق ودهم.. بيان من الجيش اللبناني

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
وزيرة البيئة للجديد: هناك توجه للنقاش بكل الجمعيات من البيئة الى الفن والسياسة مع ضرورة إعادة تنظيم عملها وفقا للقوانين اللبنانية ومن دون أي تقويض للحريات تماماً ككل دول العالم
13:04
وزيرة البيئة للجديد: "البلد مش ناقصه" يكفي تعطيل الجلسات التشريعية وعلى مجلس الوزراء دوزنةُ النقاش بما بحفط ماء الوجه لكلِ الأطراف
13:03
وزير العمل محمّد حيدر للجديد: لن أحضر جلسة مجلس الوزراء لوجودي خارج لبنان
13:01
وزيرة البيئة للجديد: الجميع يعول على حكمة الرئاسة الأولى والثالثة في الجلسة لقراءة الأمور ووضعها في سياقها الزمني
12:58
وزيرة البيئة للجديد: لا توجه للتصعيد وانما للنقاش الجدي من دونِ كسر أي من الأطراف وأولهم رئيس الحكومة
12:57
وزير العمل محمد حيدر للجديد: لا خوف من جلسة الاثنين التي ستشهد نقاشاً جديًا حول عددٍ من المسائل الخلافية من دون أي رغبة بالتصعيد
12:55
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025