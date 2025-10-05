معسلّ مزورّ.. و"الريجي" تتحرك!

صدر عن إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" البيان التالي:

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة حصر التبغ والتنباك " " لمكافحة التهريب، داهم التابع للريجي منطقة حوش السيد علي في ، حيث تم ضبط مصنع لتصنيع "المعسّل" المزوّر.

وخلال المداهمة، جرى مصادرة المعدات والمواد الأولية المستخدمة في عملية التصنيع، إضافة إلى كميات كبيرة من المعسل المزور تُقَدّر بحوالي سبعة أطنان.



وأكدت الريجي حرصها على كل أشكال التهريب والتزوير، وشددت على مواصلة جهودها في حماية السوق اللبنانية من المنتجات غير الشرعية، بالتعاون مع القوى الأمنية والإدارات المعنية.



