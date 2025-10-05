نصّار: لا دولة بلا شفافية.. وحصر السلاح يبدأ بخطة الجيش

أكد وزير العدل عادل نصّار أن "استقلالية أمر أساسي، ومن الضروري إبعاد القضاة عن أي ضغوط والقضاة الذين تم تشكيلهم بعيداً عن التدخلات السياسية يقومون بعملهم بجدية، وعلينا السعي نحو الشفافية اذا اردنا الارتباط بنظام المالية العالمي كاشفاً عن ايجابية باجتماعات الوفدين السوري واللبناني.

وأوضح نصار في مداخلته خلال المؤتمر الوطني اللبناني أن " لا يستطيع الاستمرار بانعدام وجود الشفافية وهذه المرحلة مهمة إذا كان يرغب البقاء مرتبطًا بنظام المالية العالمي، كما وأن لبنان لا يمكن أن يبقى منعزلًا عن ، وعلينا القبول بقواعد الشفافية، والمصلحة الوطنية تضمن وجود هذه الشفافية، فلا مصلحة لأحد أن يكون هناك تبييض أموال وتمويل الإرهاب"

من جهة اخرى كشف عن مضمون اجتماع الوفد السوري مع الجانب اللبناني وبأنه "تناول تسليم مرتكبي الجرائم الفارين إلى ، وشخصيّاً طالب بتسليم حبيب الشرتوني، كما وطلب معلومات متعلقة بالاغتيالات السياسية والمخفيين قسراً".

وأضاف: "المهمّ تحريك هذه التحقيقات، وكان الرد إيجابيًا ومتفهمًا، بالإضافة إلى ملف المخفيين قسرًا".و فيما خص موضوع الموقوفين السوريين في لبنان، قال " هناك إيجابية في التعاطي من قبل الطرفين، ولكن الحل لا يكون على حساب دم الشعب اللبناني".

وعن جديد التحقيقات في ملف المرفأ قال نصار: "احتراماً لاستقلالية ، لا أتدخل في عمل القاضي بيطار، لكننا نتابع ملف استرداد إيغور غريتشوشكين مالك سفينة "روسوس"، الذي أوقف حالياً دون أن يخضع للتحقيق بعد".

مؤكداً ان تتابع الملف وتوفر كل الالتزامات اللازمة وتبدي استعدادها الكامل للتعاون الكامل مع المحقق العدلي ضمن صلاحيات الوزارة".

واعتبر نصار أن "حصر السلاح مطلب داخلي لبناء الدولة، وهذا المطلب مشمول في خطاب والبيان الوزاري وهو شرط لبناء الدولة، وعرقلة حصر السلاح تعني عرقلة بناء ، والجيش اللبناني يقوم بعمل جبار، وعملية حصر السلاح تحصل بعيدًا عن الإعلام، وستُستكمل بناءً على خطة الجيش ولا أحد يحق له تصوير بناء أنّه مشروع مواجهة ضد أي طرف في لبنان، فبناء الدولة مشروع ضامن لكل المجتمع اللبناني ومن مصلحتنا أن يتم حصر السلاح بيد الدولة فورًا؛ وهو مطلب يصبّ في المصلحة الوطنية وليس فئويًا".

وفي الحديث عن إضاءة صخرة الروشة لفت نصار إلى أن "دور القضاء ليس حلّ المشاكل السياسية في البلد؛ فهو يقوم بدوره وفق الأصول، والمسار القضائي سيكتمل قريبًا، وعلى أن ينخرط في مشروع الدولة"،

وقال: "اضاءة شجرة الروشة هو مخالفة قرار والحزب بعث من خلالها رسالة الى جمهوره يقول فيها أنا أعصى على الدولة".