في وزارة الدفاع.. ماذا حصل مع فضل شاكر اليوم؟

علمت "الجديد" أنه بوشر اليوم في وزارة الدفاع تنفيذ مذكرات التوقيف الغيابية ومذكرات إلقاء القبض الصادرة بحق الفنان فضل شاكر بموجب محاضر ستحال لاحقاً إلى القضاء العسكري.
ووفق السياق القانون للملف فإنه وقبل إنعقاد أي جلسة محاكمة لشاكر أمام المحكمة العسكريه يجب أن تُسبق بتنفيذ مذكرة التوقيف الغيابيه الصادرة بحقه بموجب المحضر المذكور والذي يُنظم لدى الشرطة العسكرية، ويحال بعدها المحضر إلى قلم المحكمة بواسطة النيابة العامة العسكرية، على أن تأخذ بموجبه المحكمة علمًا بالتوقيف وتحدد موعدًا للجلسة للمحاكمة، ما أدى إلى تأجيل الموعد إتاحة بالمجال لإيداع محضر التنفيذ في قلم المحكمة.
كتب النائب نديم الجميل على منصة "إكس": "بين 7 و8 تشرين الأول 2023، اتُّخذ قرارٌ دمّر لبنان. لبنان الذي دفع أثمانًا باهظة كلّما انزلق في صراعات الآخرين، وجد نفسه رهينة أجنداتٍ خارجية لا تمتّ إلى مصلحته بصلة. لم يكن القرار لبنانيًا، ولا نابعًا من حساباتٍ وطنية، بل انعكاس لأوهامٍ ووعودٍ فارغة، مسؤوليتنا اليوم أن نقرأ الحدث بعينٍ وطنية لا بعين الاصطفافات، وأن ندرك أن الاستقرار لا يُصان بالشعارات، بل بالتمسّك بالدولة وبقرار حصر السلاح، والعبرة أن نبقى على طريق لبنان. طريق الدولة، والسيادة".
هنّأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، فريق الرياضي على احرازه بطولة ابو ظبي الدولية لكرة السلة، وفريق الحكمة على احتلاله المركز الثاني في بطولة الأندية العربية، ونادي الشانفيل لاحتلاله المركز الثالث في بطولة ابو ظبي.
أصدر فريق الدفاع عن هنيبال القذافي بياناً، جاء فيه: