"يجب أن يتعظ" عن حزب الله و حرب الإسناد.. تصريح جديد لجعجع

اعتبر أنه يتعيّن على أن "يتعظ" من تجربة حركة في ، وأن يسلّم سلاحه الى في "أقرب وقت ممكن".





واعتبر أن "مسؤولي الحزب يزايدون في الوقت الراهن" مع رفضهم بالمطلق تسليم سلاحهم الى الدولة التي وضعت في آب خطة لنزع سلاح الحزب قبل نهاية العام، على وقع ضغوط تمارسها اسرائيل والولايات المتحدة من أجل تجريد الفصيل المدعوم من طهران من سلاحه.



وتابع "لا أفهم كثيرا ما الذي يقومون به، وصراحة أكثر لم أفهم حرب الاسناد التي كان واضحاً الى أين ستصل ولم أفهم السابع من تشرين الأول على اي أساس قاموا بهذه الخطوات والى أين وصلوا".