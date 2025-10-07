الأخبار
محليات

"يجب أن يتعظ" عن حزب الله و حرب الإسناد.. تصريح جديد لجعجع

2025-10-07 | 10:04
&quot;يجب أن يتعظ&quot; عن حزب الله و حرب الإسناد.. تصريح جديد لجعجع
"يجب أن يتعظ" عن حزب الله و حرب الإسناد.. تصريح جديد لجعجع

اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه يتعيّن على حزب الله أن "يتعظ" من تجربة حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، وأن يسلّم سلاحه الى الدولة اللبنانية في "أقرب وقت ممكن".

  واعتبر جعجع أن "مسؤولي الحزب يزايدون في الوقت الراهن" مع رفضهم بالمطلق تسليم سلاحهم الى الدولة التي وضعت في آب خطة لنزع سلاح الحزب قبل نهاية العام، على وقع ضغوط تمارسها اسرائيل والولايات المتحدة من أجل تجريد الفصيل المدعوم من طهران من سلاحه.
 
وتابع "لا أفهم كثيرا ما الذي يقومون به، وصراحة أكثر لم أفهم حرب الاسناد التي كان واضحاً الى أين ستصل ولم أفهم السابع من تشرين الأول على اي أساس قاموا بهذه الخطوات والى أين وصلوا".

 

وأكد "لا خيار لدى الحزب الا أن يسلم سلاحه الى الدولة اللبنانية، لان ثمة دولة وهي أخذت القرار".

مقالات ذات صلة
"يجب أن يتعظ" عن حزب الله و حرب الإسناد.. تصريح جديد لجعجع

محليات

لبنان

الجديد

مسيرة اسرائيلية تحلّق على علو جداً منخفض فوق بيروت وضواحيها
خاص | القذافي رفض هذا الأمر!

"الجديد" عند الحدود الجنوبية.. توثق المعوقات (تابعوا نشرة الأخبار)
12:05
فضل راجع؟.. صحافي يتحدث عن ضمانات (فيديو)
11:34
الحرب عالابواب وخلال أشهر؟.. صحافي يكشف (فيديو)
10:57
"ستفعلها".. بيان جديد لشركة النفايات رامكو
09:38
معلومات "الجديد": شركة "رامكو" ستستأنف رفع النفايات من شوارع بيروت والمتن وكسروان وستصدر بياناً بهذا الشأن
09:13
معلومات "الجديد": إدارة مطمر الجديدة وافقت على طلب مجلس الإنماء والإعمار بإعادة فتحه "مؤقتاً" أمام أليات رامكو
09:10
