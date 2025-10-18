إشادة "قواتية" بوزير "حزب الله".. والسبب؟

أصدرت النائب البيان التالي:



بعد أن تابعت المؤتمر الصحافي الذي عقده العامة الدكتور ركان ، أود أن أتوجّه بجزيل الشكر والتقدير له، على المناقبية العالية والمسؤولية الوطنية التي أظهرها في متابعته الدقيقة لملفّ شركة "تنّورين"، هذا الملفّ الصحّي الذي يهمّ جميع اللبنانيين، لأنّه يتعلّق مباشرةً بصحّة الناس وسلامتهم.



لقد أثبت الوزير الدين في هذا الإطار أنّ همّه الأوّل والأخير هو حماية المواطن اللبناني وتأمين أعلى معايير السلامة العامّة، من دون أي اعتبارات جانبيّة أو حسابات ضيّقة، فتعامل مع القضية بمهنية وموضوعية وعدالة وشفافيّة واحترامٍ تامّ لحقّ الناس في معرفة الحقيقة الكاملة. وهنا لا يمكننا سوى أن نشيد بهذا النهج المسؤول.



في النهاية، وكما دأبت دائماً، سأبقى إلى جانب كلّ أداء وزاري أو مبادرة وزارية أو مؤسساتية تهدف إلى تعزيز ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها، وإلى تكريس مبدأ المساءلة والشفافية في كلّ ملفّ عام، حفاظاً على المصلحة الوطنية وصحّة اللبنانيين وسلامتهم.