10:04
اللواء حسن شقير.. حاضرٌ في الفاتيكان (فيديو)
09:37
عن ملف "تنورين" .. مؤتمر صحافي لوزير الصحة
09:03
جسم معدني وكتابات عبرية.. جنوب لبنان! (صورة)
09:01
من روما.. الرئيس عون يوجّه رسالة عبر "الجديد"! (فيديو)
08:06
جريمة المنشار.. استدرج صديقه وهذا ما حصل!
محليات
عشية القداسة.. مراسر الجديد ينقل المشهد من روما
2025-10-18 | 11:54
عشية القداسة.. مراسل الجديد ينقل المشهد من روما
عشية القداسة.. الجديد في روما
مقتل لاعب شاب عشية انتقاله إلى الدوري الأميركي
عشية ذكرى الإنفجار.. شارع باسم الضحايا! (صورة)
عشية القداسة.. مراسل الجديد ينقل المشهد من روما
محليات
لبنان
الجديد
موقف "حزب الله" من التفاوض مع إسرائيل.. هذا رهانه! (اللواء)
بعد غارة خربة سلم.. أدرعي يزعم
13:11
معلومات الجديد: حزب الله يتحفظ على إعلان اي موقف انطلاقاً من خرق اسرائيل الدائم لأي اتفاق كما حصل عند قبولها باتفاق 27 تشرين ولم تلتزم به
13:11
معلومات الجديد: حزب الله يتحفظ على إعلان اي موقف انطلاقاً من خرق اسرائيل الدائم لأي اتفاق كما حصل عند قبولها باتفاق 27 تشرين ولم تلتزم به
13:11
معلومات الجديد: بري لم يعلن حتى الساعة عن أي موقف أمام زواره لكنه منفتحاً على أي تفاوض يضمن تطبيق اتفاق وقف النار ويحفظ حقوق لبنان
13:11
معلومات الجديد: بري لم يعلن حتى الساعة عن أي موقف أمام زواره لكنه منفتحاً على أي تفاوض يضمن تطبيق اتفاق وقف النار ويحفظ حقوق لبنان
12:16
بري و حزب الله يتريثان.. التفاصيل في المشهد السياسي ضمن النشرة الاخبارية
12:16
بري و حزب الله يتريثان.. التفاصيل في المشهد السياسي ضمن النشرة الاخبارية
مقدمة النشرة المسائية
13:14
مقدمة النشرة المسائية 18-10-2025
خاص الجديد
13:11
معلومات الجديد: حزب الله يتحفظ على إعلان اي موقف انطلاقاً من خرق اسرائيل الدائم لأي اتفاق كما حصل عند قبولها باتفاق 27 تشرين ولم تلتزم به
خاص الجديد
13:11
معلومات الجديد: بري لم يعلن حتى الساعة عن أي موقف أمام زواره لكنه منفتحاً على أي تفاوض يضمن تطبيق اتفاق وقف النار ويحفظ حقوق لبنان
معلومات الجديد: حزب الله يتحفظ على إعلان اي موقف انطلاقاً من خرق اسرائيل الدائم لأي اتفاق كما حصل عند قبولها باتفاق 27 تشرين ولم تلتزم به
13:11
معلومات الجديد: بري لم يعلن حتى الساعة عن أي موقف أمام زواره لكنه منفتحاً على أي تفاوض يضمن تطبيق اتفاق وقف النار ويحفظ حقوق لبنان
13:11
بري و حزب الله يتريثان.. التفاصيل في المشهد السياسي ضمن النشرة الاخبارية
12:16
بري منفتح.. وحزب الله يتحفظ!
12:02
عين إسرائيل على واتسابكم! .. التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
11:45
إشادة "قواتية" بوزير "حزب الله".. والسبب؟
11:30
2025-10-12
مصادر دبلوماسية للجديد: غياب لبنان عن قمة شرم الشيخ لا ينبغي تحميله أكثر مما يحتمل إذ لم تُوجَّه الدعوات أيضاً إلى عدد كبير من الدول بينها سوريا والعراق وعدد من الدول الخليجية
11:45
عين إسرائيل على واتسابكم! .. التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
11:34
حاول إعادة الإعمار.. من استهدفت اسرائيل؟
2025-09-04
وزارة الصحة: 4 شهداء و17 جريحاً في الحصيلة الإجمالية لاعتداءات إسرائيل أمس
2025-10-17
بعد قرار إخلاء سبيل هانيبال القذافي.. أول بيان لعائلة رفيق الإمام الصدر!
2025-08-30
أورلاندو بلوم يكشف الكابوس النّفسيّ وراء تحوّله الجسديّ!
13:14
مقدمة النشرة المسائية 18-10-2025
10:06
عشية القداسة.. الجديد في روما
09:37
عن ملف "تنورين" .. مؤتمر صحافي لوزير الصحة
08:32
من روما.. الجديد تواكب إعلان قداسة المطران اغناطيوس مالويان
2025-10-17
مقدمة النشرة المسائية 17-10-2025
2025-10-17
نائب لبناني.. على شاشة اسرائيلية! (فيديو)
محليات
07:15
نائب في "حزب الله" يرد على ترامب!
محليات
07:15
نائب في "حزب الله" يرد على ترامب!
محليات
11:30
إشادة "قواتية" بوزير "حزب الله".. والسبب؟
محليات
11:30
إشادة "قواتية" بوزير "حزب الله".. والسبب؟
عربي و دولي
01:48
اجتمعوا سياسياً في حارة حريك... وبرعاية أميركية؟ (الأنباء الكويتية)
عربي و دولي
01:48
اجتمعوا سياسياً في حارة حريك... وبرعاية أميركية؟ (الأنباء الكويتية)
منوعات
08:06
جريمة المنشار.. استدرج صديقه وهذا ما حصل!
منوعات
08:06
جريمة المنشار.. استدرج صديقه وهذا ما حصل!
عربي و دولي
11:34
حاول إعادة الإعمار.. من استهدفت اسرائيل؟
عربي و دولي
11:34
حاول إعادة الإعمار.. من استهدفت اسرائيل؟
محليات
01:58
"أنفاق وأسلحة".. تحركات واسعة للجيش في جنوب الليطاني!
محليات
01:58
"أنفاق وأسلحة".. تحركات واسعة للجيش في جنوب الليطاني!
