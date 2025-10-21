الأخبار
نعيم قاسم لوزير العدل وحاكم المركزي: لستما موظفين عند أميركا

2025-10-21 | 11:40
نعيم قاسم لوزير العدل وحاكم المركزي: لستما موظفين عند أميركا
نعيم قاسم لوزير العدل وحاكم المركزي: لستما موظفين عند أميركا

قال الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم: "نحن أمام محطة من محطات الصراع فيها الكثير من الألم والأمل لأن "إسرائيل" لم تحقق أهدافها ولن تحقق أهدافها".

وأضاف: "يستطيع نتنياهو القول أنه يقتل في كل مكان لكنه لا يستطيع القول أنه استقر وأن المستقبل للكيان "الإسرائيلي". وأشار الى ان "التدخل الأميركي سيئ جداً في لبنان والمنطقة ويثبت بأنه يقود الإبادة والمجازر لأن لديه مشروعاً توسعياً". مؤكدًا انه "عندما يطرح نتنياهو "إسرائيل الكبرى" فهي في خدمة أمريكا الكبرى لأننا نرى ما يصنعه ترامب في كل العالم".
وتوجه للإدارة الأميركية والسفير الأميركي توم باراك بالقول: "كفى تهديداً للبنان من أجل إعدام قوته وجعله جزء من "إسرائيل الكبرى".
وتابع: "استقرار لبنان يتحقق من خلال كف يد "إسرائيل". وأشار قاسم الى ان "لا يمكن أن يعطي لبنان "إسرائيل" ما تريد ولا أمريكا طالما هناك شعب أبي وتضحيات كبيرة قدمت وقابلة لتقدم".
مشددًا على ان " لبنان يجب أن يبقى سيداً حراً عزيزاً مستقلاً".
وأضاف: "إسرائيل" لا تريد تطبيق الاتفاق وإنهاء النزاع بينها وبين لبنان لأنها تريد ابتلاع لبنان وإلغاء وجوده". وقال قاسم: "من يظن أن إلغاء سلاح حزب الله ينهي المشكلة مخطئ لأن سلاحه جزء من قوة لبنان وهم لا يريدون للبنان قوة". معتبرًا ان "لا يؤثر بهم التهديد، وطبقوا الاتفاق فلبنان طبقه وكل المناورات والضغوط هي استنزاف وتضييع للوقت".
وللحكومة اللبنانية قال قاسم: "عليكم أن تكونوا مسؤولين على السيادة، فاعملوا بطريقة صحيحة من أجل حماية السيادة". معتبرًا: أن الحكومة مسؤولة عن إعادة الإعمار".
وتابع أمين عام الحزب: "حاكم مصرف لبنان ليس موظفاً عند أمريكا كي يضيق على المواطنين بأموالهم وعلى الحكومة أن تضع حداً له".
وعن وزير العدل قال: "انه ليس ضابطة عدلية عند أمريكا و"إسرائيل" وعليه أن يتوقف من منع المواطنين في معاملاتهم".
وختم سائلًا: "هل لبنان سجن لمواطنيه بإدارة أميركية؟"
 
