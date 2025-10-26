الأخبار
محليات

"ممارسات غير دستورية وخطاب إلغائي".. بيان بوجه بري!

2025-10-26 | 12:47
اجتمعت كتلة تحالف التغيير التي تضمّ النواب ميشال دويهي، مارك ضو، وضّاح الصادق، بالاضافة الى أمين السرّ الكتلة النائب السابق رامي فنج، واتخذت قرارها بعدم حضور الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء، إيمانًا بتمسك اعضاء الكتلة بالدستور اللبناني الذي يكفل حق النواب ويحفظ دورهم، في وجه من يصر على مخالفته بشكل متكرّر، من خلال ممارسته غير الدستورية، وخطابه الالغائي.

انطلاقًا من هذا الحرص، واحتراما للأصول الديموقراطية، وصونا لدور المجلس النيابي كسلطةٍ تشريعيةٍ تُعبّر عن إرادة الشعب اللبناني، تؤكّد كتلة تحالف التغيير على ما يلي:

أولًا: تعتبر الكتلة ان ما أدلى به ويمارسه رئيس المجلس النيابي مخالف للأصول الدستورية والقانونية وينافي ابسط قواعد الديموقراطية والمنطق التشريعي.

ثانيًا: من غير المقبول منع النواب من ممارسة حقهم ودورهم في تعديل أيّ قانون أو حتى تعديل الدستور عند الضرورة، فالقوانين ليست نصوصًا مقدّسة وليست كتبا سماوية، واصول تعديلها هي من صلب العمل التشريعي.

ثالثًا: لا يجوز منع الحكومة من ممارسة دورها في طلب تعديل القوانين، فهذا من أبسط حقوقها التي يكفلها الدستور.

رابعًا: إنّ حقّ اللبنانيين المقيمين في الخارج في التصويت هو حقّ دستوري غير قابل للتشويه أو الابتزاز السياسي، وتصويره على انه استهدافا لطائفة معينة ليس سوى تضليلًا مرفوضًا وتحريضا رخيصا يضرب من خلاله مبدأ المساواة بين اللبنانيين، ويعمق الانقسام الطائفي.

خامسًا: إنّ المسؤولون عن تهمّيش هذه الطائفة المعنية، هم انفسهم من زجّوا لبنان في الحروب والعزلة، وفرضوا إرادات حزبية وفئوية عطّلت مؤسسات الدولة وأضرّت بجميع اللبنانيين.

لهذه الأسباب، سنقاطع جلسة يوم الثلاثاء، على أمل أن يعود رئيس المجلس إلى الدستور، ويعيد لثلث الناخبين حقّهم، ويعيد ثقة اللبنانيين بأنّ مجلسهم النيابي لا يزال قادرًا على الاحتكام إلى القانون.
"ممارسات غير دستورية وخطاب إلغائي".. بيان بوجه بري!

محليات

نبيه بري

كتلة تحالف تغيير

استهداف حفّارة.. وتحليق مكثّف للطيران المسيّر! (صورة)
مراسل الجديد: شهيد جراء الغارة الاسرائيلية على القليلة

يحدث الآن

اخترنا لك
مقتل مواطن برصاص مسلحين فلسطينيين في مخيم شاتيلا (شاهد الفيديو)
17:02
17:02
باسيل لـ #وهلق_شو: يجب انسحاب جيش النازحين السوريين من لبنان ولا مبرر لبقائهم أبداً وعلى الحكومة اللبنانية وضع خطة وليس "مهزلة ومسخرة" كما يحصل الآن
16:59
16:59
باسيل لـ #وهلق_شو: إذا كان بإمكان التيار حصد النتائج الانتخابية ذاتها دون الحاجة إلى ترشحي فـ "لن أترشح"
16:42
16:42
باسيل لـ #وهلق_شو: لا تواصل مع الشيخ نعيم قاسم ونسعى أن تكون علاقتنا بنواب كتلة الوفاء للمقاومة "طيبة" كما نرغبها مع سائر القوى السياسية
16:37
16:37
باسيل لـ #وهلق_شو: منفتحون على القوى السياسية كافة و "ما عنا مشكل مع حدا" ويمكننا التعاطي "عالقطعة" كما حصل في الانتخابات البلدية
16:29
16:29
باسيل لـ #وهلق_شو: الحكومة تسعى إلى تطيير الانتخابات النيابية وعليها تطبيق القانون
16:20
16:20
