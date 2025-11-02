الوكالة الوطنية: استنفار للجيش اللبناني في ميس الجبل ردًّا على تحركات للقوات الاسرائيلية

الأخبار
09:19
"حزب الله" يشيع 5 من عناصره (فيديو)
08:58
ناسا ترد على كيم كارداشيان: هبطنا على القمر وسنهبط مجدداً
04:24
"صهر العرب" يطلّ عليكم من نيويورك؟! (فيديو)
2025-11-01
كان مدافعاً عن الأسد.. طرد رجل دين من مسجد بدمشق (فيديو)
2025-11-01
قرد في المطار! (فيديو)
محليات
الوكالة الوطنية: استنفار للجيش اللبناني في ميس الجبل ردًّا على تحركات للقوات الاسرائيلية
2025-11-02 | 14:53
A-
A+
الوكالة الوطنية: استنفار للجيش اللبناني في ميس الجبل ردًّا على تحركات للقوات الاسرائيلية
مقالات ذات صلة
الوكالة الوطنية: غارة إسرائيلية استهدفت سيارة من نوع "رابيد" في بلدة عيتا الجبل الجنوبية
الوكالة الوطنية: سقوط درون اسرائيلية في بلدة العديسة والجيش اللبناني يقوم بالكشف عليها
الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارًا الى سكان جنوب لبنان وذلك في مناطق ميس الجبل كفر تبنيت دبين
الوكالة الوطنية: استنفار للجيش اللبناني في ميس الجبل ردًّا على تحركات للقوات الاسرائيلية
محليات
الوطنية:
استنفار
للجيش
اللبناني
الجبل
ردًّا
تحركات
للقوات
الاسرائيلية
حلّ التنظيمات العسكرية وقرار الدولة.. بماذا طالب جعجع؟
غاية في الأهمية.. العيون كلها على تقرير الجيش! (الأنباء الكويتية)
اقرأ ايضا في محليات
14:58
بالصوت والدلائل.. الجديد تكشف فضيحة الجامعة اللبنانية في طرابلس
شهادات وتسجيلات حصلت عليها الجديد تفتح الباب على سلسلة انتهاكات داخل الجامعة اللبنانية في طرابلس
14:58
بالصوت والدلائل.. الجديد تكشف فضيحة الجامعة اللبنانية في طرابلس
شهادات وتسجيلات حصلت عليها الجديد تفتح الباب على سلسلة انتهاكات داخل الجامعة اللبنانية في طرابلس
14:43
غسان حجار لـ "وهلق شو": الرئيس بري قال الاسبوع الماضي ألا بوادر حرب في لبنان ولكن لا يمكننا ان نضمن ذلك.. ما الذي يمنع إسرائيل من شن حرب؟ نحن أمام خطر حقيقي
14:43
غسان حجار لـ "وهلق شو": الرئيس بري قال الاسبوع الماضي ألا بوادر حرب في لبنان ولكن لا يمكننا ان نضمن ذلك.. ما الذي يمنع إسرائيل من شن حرب؟ نحن أمام خطر حقيقي
14:39
الصحافي غسان حجار لـ "وهلق شو": تصريح المبعوث الأميركي توم براك بمضمونه صحيح نحن دولة فاشلة
14:39
الصحافي غسان حجار لـ "وهلق شو": تصريح المبعوث الأميركي توم براك بمضمونه صحيح نحن دولة فاشلة
كرة القدم
00:24
فيديو - تلامذة فيتناميون يستعيدون مشهدية رفع ميسي لكأس العالم
كرة القدم
00:22
من حامل كأس العالم الى قمّة العالم !!
كرة القدم
00:21
نوتنغهام فورست يدعم مصابي قطار هنتنغدون
اخترنا لك
بالصوت والدلائل.. الجديد تكشف فضيحة الجامعة اللبنانية في طرابلس
14:58
غسان حجار لـ "وهلق شو": الرئيس بري قال الاسبوع الماضي ألا بوادر حرب في لبنان ولكن لا يمكننا ان نضمن ذلك.. ما الذي يمنع إسرائيل من شن حرب؟ نحن أمام خطر حقيقي
14:43
الصحافي غسان حجار لـ "وهلق شو": تصريح المبعوث الأميركي توم براك بمضمونه صحيح نحن دولة فاشلة
14:39
"أسلحة وكبتاغون".. الجيش يداهم مخيماً للاجئين سوريين
13:48
معلومات الجديد: الامير يزيد بن فرحان سيلتقي الوفد اللبناني في كلية الامير نايف للعلوم الامنية لبحث الملفات الامنية المشتركة في المنطقة تحديداً استقرار الحدود وضبط تهريب المخدرات والسلاح
13:05
معلومات الجديد: وزير الداخلية أحمد الحجار ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء رائد العبدالله ومدير عام الامن العام اللواء حسن شقير توجّهوا إلى السعودية في زيارة تستمر حتى الاربعاء
13:04
زوارنا يقرؤون الآن
2025-11-01
أميركا موافقة على ما تقوم به إسرائيل! (الأخبار)
06:41
لن نسمح لـ لبنان.. ماذا قال نتنياهو؟
13:21
مقدمة النشرة المسائية 02-11-2025
04:41
سلاف فواخرجي تُبهر الجمهور بكلماتها عن مصر: "الأرض التي تتنفس الخلود"
2025-11-01
ضابط صيانة في حزب الله.. اسرائيل تدّعي!
11:36
مصادر دبلوماسية للجديد: كلام برّاك والاسرائيلي مقدمة لتصعيد مقبل يراد له أن يكون رسالة ليس فقط إلى حزب الله بل للسلطة اللبنانية تحديداً
13:21
مقدمة النشرة المسائية 02-11-2025
08:31
اغتصبها ورمى شقيقها في بحر الناعمة.. الرواية كاملة وفيديو لحظة التعرف على المجرم
04:43
بشار العنيزات يعلنها بصراحة: "لن أتزوج".. قبل التحدي الجريء من الجمهور
2025-11-01
مقدمة النشرة المسائية 01-11-2025
2025-11-01
لقطات نادرة تجمع انس نصري بوالدته "عزيزة" تخطف انظار الجمهور
2025-11-01
المؤثرة ديانا قاردي تروي لحظة نجاتها من الموت بسبب حادث طائرة
محليات
08:31
اغتصبها ورمى شقيقها في بحر الناعمة.. الرواية كاملة وفيديو لحظة التعرف على المجرم
محليات
08:31
اغتصبها ورمى شقيقها في بحر الناعمة.. الرواية كاملة وفيديو لحظة التعرف على المجرم
عربي و دولي
06:41
لن نسمح لـ لبنان.. ماذا قال نتنياهو؟
عربي و دولي
06:41
لن نسمح لـ لبنان.. ماذا قال نتنياهو؟
خاص الجديد
11:36
تصعيدٌ مُقبل.. و "طبخة" بين بعبدا وعين التينة!
خاص الجديد
11:36
تصعيدٌ مُقبل.. و "طبخة" بين بعبدا وعين التينة!
عربي و دولي
03:29
أيام من القتال وقصف الضاحية.. التهديدات الإسرائيلية تتوالى!
عربي و دولي
03:29
أيام من القتال وقصف الضاحية.. التهديدات الإسرائيلية تتوالى!
محليات
09:31
مطاردة وتبادل لإطلاق النار.. ماذا حصل ليلاً في الحازمية؟
محليات
09:31
مطاردة وتبادل لإطلاق النار.. ماذا حصل ليلاً في الحازمية؟
منوعات
08:58
ناسا ترد على كيم كارداشيان: هبطنا على القمر وسنهبط مجدداً
منوعات
08:58
ناسا ترد على كيم كارداشيان: هبطنا على القمر وسنهبط مجدداً
