سلام: لبنان يطالب بالضغط على إسرائيل في ملف الأسرى

استقبل المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط في نيكولا فون آركس على رأس وفدٍ من اللجنة.

وعرض الوفد أمام سلام نتائج زيارته إلى ، ولا سيّما إلى الجنوب، وما تخلّلها من معاينات ميدانية، بالإضافة إلى المشاريع التي تعمل على تنفيذها هناك، خصوصًا في مجالات إصلاح شبكات المياه وتعزيز البنى التحتية. وقد شكر الرئيس سلام اللجنة الدولية على جهودها ودورها الإنساني في هذه المرحلة.

وتناول البحث ملفّ الأسرى اللبنانيين في السجون ، حيث أشار رئيس الحكومة الى ضرورة مساهمة اللجنة الدولية في التأكد من أعداد الأسرى وتحديد مصيرهم ومعرفة أماكن احتجازهم والاطمئنان إلى ظروفهم الإنسانية وحالتهم الصحية. وشدّد الرئيس سلام على أنّ لبنان يطالب والمنظمات الدولية بالضغط على في هذا الملف حتى عودتهم.