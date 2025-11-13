سلام: لبنان يطالب بالضغط على إسرائيل في ملف الأسرى

وعرض الوفد أمام سلام نتائج زيارته إلى لبنان
، ولا سيّما إلى الجنوب، وما تخلّلها من معاينات ميدانية، بالإضافة إلى المشاريع التي تعمل اللجنة الدولية
على تنفيذها هناك، خصوصًا في مجالات إصلاح شبكات المياه وتعزيز البنى التحتية. وقد شكر الرئيس سلام اللجنة الدولية على جهودها ودورها الإنساني في هذه المرحلة.
وتناول البحث ملفّ الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية
، حيث أشار رئيس الحكومة الى ضرورة مساهمة اللجنة الدولية في التأكد من أعداد الأسرى وتحديد مصيرهم ومعرفة أماكن احتجازهم والاطمئنان إلى ظروفهم الإنسانية وحالتهم الصحية. وشدّد الرئيس سلام على أنّ لبنان يطالب المجتمع الدولي
والمنظمات الدولية بالضغط على إسرائيل
في هذا الملف حتى عودتهم.