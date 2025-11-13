الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

شبكة "دعارة" في قبضة قوى الأمن

2025-11-13 | 07:17
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
شبكة &quot;دعارة&quot; في قبضة قوى الأمن
شبكة "دعارة" في قبضة قوى الأمن

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة التّالي:

في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، ولا سيّما جرائم الإتجار بالأشخاص وملاحقة شبكات الدّعارة وتوقيف من يديرونها، بتاريخ 4-11-2025، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، تمكّن مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشّرطة القضائيّة من تحديد هويّة سائق يعمل لدى شبكة تنشط في مجال الاتجار بالأشخاص على أساس الاستغلال الجنسي، بينما كان يقوم بإيصال فتاة من الجنسيّة السّورية إلى محلّة الحمرا، حيث قامت إحدى دوريّات المكتب بإلقاء القبض على الفتاة أثناء ممارستها أعمال الدعارة بالجرم المشهود.

كما بيّنت عمليّات الرّصد والمراقبة وتتبّع السّائق أنّ الشّبكة تعمل في بلدة المطيلب، وتمكّن المكتب من تحديد مكان وجود جميع أفرادها والفتيات اللّواتي يتم استغلالهن.

نتيجة لذلك، قامت دوريّات المكتب بتوقيف /11/ شخصًا (5 شبان و6 فتيات)، من بينهم رئيس الشّبكة ومعاونوه والفتيات المستغلّات، وتمّ ضبط كميّة من المواد المخدّرة، مبالغ ماليّة، ومفكّرة تتضمّن جدول عمل الفتيات، وهم:

ي. ز. (مواليد 1978، سوري) رئيس الشّبكة، وهو من أصحاب السّوابق في مجال تسهيل الدّعارة.
ك. ح. (مواليد 1990، لبناني)
م. ق. (مواليد 1999، سوري)
ع. ع. (مواليد 1987، سوري)
أ. ع. (مواليد 1997، سوري)
بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم.

أُجري المقتضى القانوني بحق جميع الموقوفين، كما تمّ ختم الشّقتَين المستعملتَين من قبل الشّبكة بالشّمع الأحمر، عملاً بإشارة القضاء المختص.
مقالات ذات صلة
شبكة "دعارة" في قبضة قوى الأمن

محليات

قوى الأمن الداخلي

لبنان

ببروت

دعارة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الرئيس عون أمام المستشارة السياسية لماكرون: الجيش اللبناني يواصل اعماله بدقة خلافة لما تروج له إسرائيل وهو يحظى بدعم جميع اللبنانيين وثقة الجنوبيين وما يقال عن تقصير هو محض افتراء
سلام: لبنان يطالب بالضغط على إسرائيل في ملف الأسرى

اقرأ ايضا في محليات

صنوبر بكاسين صامد (شاهد الفيديو)
08:05

صنوبر بكاسين صامد (شاهد الفيديو)

بعد حرائق مفاجئة في بكاسين قضاء جزين،

08:05

صنوبر بكاسين صامد (شاهد الفيديو)

بعد حرائق مفاجئة في بكاسين قضاء جزين،

جعجع يتهم الحكومة: غير جدية في نزع السلاح!
08:03

جعجع يتهم الحكومة: غير جدية في نزع السلاح!

أكد رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع أن "الحكومة اللبنانية لم تُظهر "أي مثابرة ولا أي تصميم على نزع سلاح حزب الله.

08:03

جعجع يتهم الحكومة: غير جدية في نزع السلاح!

أكد رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع أن "الحكومة اللبنانية لم تُظهر "أي مثابرة ولا أي تصميم على نزع سلاح حزب الله.

يحدث الآن

اخترنا لك
صنوبر بكاسين صامد (شاهد الفيديو)
08:05
جعجع يتهم الحكومة: غير جدية في نزع السلاح!
08:03
تواصل مستشارة الرئيسِ الفرنسي جولتها على المسؤولين اللبنانيين.. التفاصيل مباشرة مع مراسل الجديد
07:35
الرئيس عون امام مستشارة الرئيس الفرنسي: التفاوض كفيل بإعادة الاستقرار
07:31
مراسل الجديد: شهيد في تول جراء الغارة على سيارة
07:28
المستشارة السياسية لماكرون: فرنسا ستعمل من أجل تثبيت الاستقرار في الجنوب وتفعيل عمل "الميكانيزم" وفق الرغبة اللبنانية
07:27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025