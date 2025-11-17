الأخبار
10:15
نصيحة.. من نعيم قاسم لـ حاكم مصرف لبنان! (فيديو)
02:52
لحظة انهيار منجم.. ووفاة العشرات (فيديو)
02:31
انتبهوا.. حيلة من عصابة تعتدي على السائقين! (صورة)
01:59
"لن تروا دولاراً واحداً".. جلسة ورسالة!
2025-11-16
استنفار أمني.. والسبب طفل!
محليات
معلومات الجديد: الوفد السعودي فتح نوافذ وأبواباً عدة للحلول التي تساعد لبنان على المُضيّ قدماً في الاصلاحات والنهوض مع تأكيد المملكة دعمها الدائم للبنان
2025-11-17 | 13:14
A-
A+
معلومات الجديد: الوفد السعودي فتح نوافذ وأبواباً عدة للحلول التي تساعد لبنان على المُضيّ قدماً في الاصلاحات والنهوض مع تأكيد المملكة دعمها الدائم للبنان
معلومات الجديد: المملكة مرتاحة لأداء الرئيس عون ولقرارات الحكومة التي قطعت شوطاً كبيراً من خلال إقرار الاصلاحات الاقتصادية وإقرارها في المجلس النيابي وهي مستمرة بالدعم والرعاية
الشيخ قاسم: سأقترح اقتراح علني أدعو المملكة العربية السعودية إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة
معلومات الجديد: الوفد السعودي في نيويورك تابع الملف اللبناني باهتمام ومسار تنفيذ الحكومة اللبنانية لحصرِ السلاح ولتنفيذ الاصلاحات
معلومات الجديد: الوفد السعودي فتح نوافذ وأبواباً عدة للحلول التي تساعد لبنان على المُضيّ قدماً في الاصلاحات والنهوض مع تأكيد المملكة دعمها الدائم للبنان

محليات
محليات
الجديد:
الوفد
السعودي
نوافذ
وأبواباً
للحلول
تساعد
لبنان
المُضيّ
قدماً
الاصلاحات
والنهوض
تأكيد
المملكة
دعمها
الدائم
للبنان
إسرائيل تُقصي بلداً من لجنة الميكانيزم؟ (الأنباء الكويتية)
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أمس في منطقة المنصوري جنوب لبنان المدعو محمد علي شويخ أحد عناصر حزب الله
15:24
تهريب من سوريا إلى لبنان والقاء القبض على مزوّر على الهواء .. تابعوا "لقمة وطن" على الجديد
15:24
تهريب من سوريا إلى لبنان والقاء القبض على مزوّر على الهواء .. تابعوا "لقمة وطن" على الجديد
14:55
قانون بري وانتخاب المغتربين.. "وين اصواتن؟" (شاهد التقرير)
14:55
قانون بري وانتخاب المغتربين.. "وين اصواتن؟" (شاهد التقرير)
14:37
بين المملكة ولبنان.. "صفحة وإنطوت" (شاهد التقرير)
14:37
بين المملكة ولبنان.. "صفحة وإنطوت" (شاهد التقرير)
عربي و دولي
15:47
ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من رئيس إيران قبيل زيارته لأميركا
عربي و دولي
15:44
ترامب: سنبيع طائرات F-35 للسعودية
خاص الجديد
15:24
تهريب من سوريا إلى لبنان والقاء القبض على مزوّر على الهواء .. تابعوا "لقمة وطن" على الجديد
تهريب من سوريا إلى لبنان والقاء القبض على مزوّر على الهواء .. تابعوا "لقمة وطن" على الجديد
15:24
قانون بري وانتخاب المغتربين.. "وين اصواتن؟" (شاهد التقرير)
14:55
بين المملكة ولبنان.. "صفحة وإنطوت" (شاهد التقرير)
14:37
مجارير لسقي الخضار وفضيحة مطاعم لبنان.. تابعوا "لقمة وطن" الآن على الجديد
14:28
للبحث عن السلاح.. الجيش رفض الطلب! (فيديو)
14:11
مسار بديل للضغط على حزب الله
13:40
2025-10-08
يديعوت أحرونوت: ترامب سيزور إسرائيل إذا تم توقيع اتفاق لإطلاق سراح الرهائن
2025-10-24
توقيف شقيقة كيفانش تاتليتوغ يثير الجدل في تركيا
2025-10-02
عودة 59 نازحاً من لبنان الى سوريا (فيديو)
2025-10-25
وزارة الصحة: شهيد وجريح جراء الغارة الاسرائيلية على حاروف
2025-08-17
عن لبنان.. ماذا قال نتنياهو؟
2025-11-02
اغتصبها ورمى شقيقها في بحر الناعمة.. الرواية كاملة وفيديو لحظة التعرف على المجرم
13:07
مقدمة النشرة المسائية 17-11-2025
07:13
وفد سعودي في السراي.. بحضور الأمير يزيد بن فرحان
07:01
السفير الأميركي يستكمل جولاته على الرؤساء الثلاثة
2025-11-16
غسان حجار تباين بين بري وحزب الله.. وهذا سبب زيارة على حسن خليل طهران
2025-11-16
مقدمة النشرة المسائية 16-11-2025
2025-11-15
مقدمة النشرة المسائية 15-11-2025
محليات
10:19
نعيم قاسم للحكومة: "جربوا قولوا لا".. وماذا عن الهجوم على الرئيس بري؟
محليات
10:19
نعيم قاسم للحكومة: "جربوا قولوا لا".. وماذا عن الهجوم على الرئيس بري؟
عربي و دولي
03:12
القتال مع حزب الله ينتظر هذا الأمر .. ماذا نقلت "معاريف"؟
عربي و دولي
03:12
القتال مع حزب الله ينتظر هذا الأمر .. ماذا نقلت "معاريف"؟
عربي و دولي
02:19
في الغارة الليلية.. من استهدفت إسرائيل في لبنان؟
عربي و دولي
02:19
في الغارة الليلية.. من استهدفت إسرائيل في لبنان؟
محليات
06:54
الرئيس عون وقّع مرسوم إحالة مشروع قانون معجّل إلى مجلس النواب
محليات
06:54
الرئيس عون وقّع مرسوم إحالة مشروع قانون معجّل إلى مجلس النواب
عربي و دولي
01:41
إسرائيل تُقصي بلداً من لجنة الميكانيزم؟ (الأنباء الكويتية)
عربي و دولي
01:41
إسرائيل تُقصي بلداً من لجنة الميكانيزم؟ (الأنباء الكويتية)
محليات
10:30
آخر المعطيات عن قضية الامام الصدر.. على طاولة الرئيس عون
محليات
10:30
آخر المعطيات عن قضية الامام الصدر.. على طاولة الرئيس عون
