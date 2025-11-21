بالصور - في بيروت.. أمسية تذوّق بأسبوع المطبخ الايطالي

أقيم في أمسية تذوّق للمطابخ بدعوة من السفارة الايطالية ومكتب الوكالة التجارية الايطالية في بيروت بحضور الايطالي فابريتسيو مارتشيللي وزوجته بمناسبة أسبوع المطبخ الايطالي في .

واحتفى أسبوع "المطبخ هذا العام بتميّز المطبخ الإيطالي بوصفه جسراً بين الثقافات ونموذجاً لأسلوب حياة متوازن ومستدام، وهو تزامن مع ترشيح فن الطهي الإيطالي على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.



وفي له قال فابريتسيو مارتشيللي أن "المطبخ الإيطالي نموذج للصحة والرفاه والابتكار، وهو لا يمثل فقط النكهة والتقاليد بل أيضا أسلوب حياة متوازن وصحي، ويجسد منظومة من الابتكار تشمل الانتاج الزراعي المستدام وتكنولوجيا الغذاء والتصميم واعادة التدوير، وهو ما يتجلى في التعاون مع شركة VRESSO الذي يعكس مستوى التمييز الصناعي الايطالي في ".



وشارك في الحفل الشيف اللبناني مارادونا الذي يقدم سلسلة اطباق تعبر عن الحوار بين المطبخين الايطالي واللبناني، وفي كلمة له قال مارادونا أن المطبخين اللبناني والايطالي يجمعهما أرث متوسطي وتقاليد مشتركة، فالبحر المتوسط هو مكان للقاء وليس للانقسام، والطعام هو فعل يسهل الحوار الذي هو السبيل الوحيد نحو السلام.



وقد شارك في برنامج أسبوع المطبخ الايطالي هذا العام اثنان من كبار الطهاة وهما: عضو شبكة سفراء الذوق كلاوديو كينالي والشيف اللبناني الأصل وصاحب مطعم MEZE في ميلانو مارادونا يوسف الذي قدم سلسلة من الفعاليات التي تمحورت حول الحوار بين المطبخين اللبناني والإيطالي. وتضمنت النشاطات عرض طهي، وجلسات تدريبية لطلاب الضيافة والإدارة في جامعتي القديس يوسف والحكمة في الأشرفيه.