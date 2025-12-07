انتشار متسارع للحمى القلاعية..هل تنتقل إلى البشر؟

ودعا النقيب جميع الأطباء البيطريين إلى إعلان الطوارىء الطبية والالتزام بالإرشادات الوقائية وإتخاذ أعلى معايير السلامة العامة وعدم الاختلاط غير الضروري بين المزارع، وذلك للحدّ من انتقال العدوى من قطيع إلى آخر.

كما ناشد الجهات الرسمية المختصّة بضرورة تأمين العلاجات الخاصة لمكافحة هذا الوباء بأسرع وقت، وضبط المعابر والحدود لمنع دخول أي حالات أو مصادر عدوى إضافية.

وشدد على متابعة الاجراءات المعتمدة لمكافحة هذا الوباء، بالتعاون والتنسيق مع والجهات المعنية، مطمئنًا أن مرض الحمى القلاعية لا ينتقل إلى البشر إطلاقًا وخطره يقتصر على الحيوانية.

واعلن أن في حالة اجتماع دائم لمكافحة هذه الآفة، وانه على استعداد للتعاون مع كل الهيئات والمؤسسات والجمعيات واصحاب الاختصاص، ووضع كامل إلامكانيات والخبرات بتصرّف المزارعين والسلطات المعنية.