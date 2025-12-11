مصادر دبلوماسية للجديد: اللقاء الثلاثي يهدف إلى دعم الجيش لاستكمال حصر السلاح بعد معطيات إيجابية عن تقدم جنوب الليطاني

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، أنّ موقف التيار يرسّخ مبدأ أنّ "نحن شعبان في دولتين: شعب لبناني في دولة لبنانية وشعب سوري في دولة سورية"، في إشارة إلى شعار حافظ الأسد عام 1976 "شعب واحد في دولتين"، مقابل شعار 2024 "شعب واحد ودولة واحدة".
أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن شكره لدعوة نظيره اللبناني يوسف رجي، مستغرباً في الوقت نفسه عدم ترحيب رجي بالمبادرة الإيرانية. وقال عراقجي إن العلاقات "الأخوية الكاملة" بين البلدين لا تستدعي عقد لقاءات في أماكن محايدة، ما يثير التساؤلات، وفق تعبيره.
انتهت زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان وفي خلاصتها مساران تعمل عليهما فرنسا: