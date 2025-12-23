هذا ما تطلبه القوات من بري

النائب فادي كرم: "لن نرضي بأن نكون شهود زور ضد اللبنانيّ المغترب عبر تسويات أو مساومات تُنهي حقّه في رسم الخارطة السياسية للمجلس النيابيّ وتخدش مصداقية ونزاهة العهد
رئاسة وحكومة، وتعيدنا بمفاعيلها ونتائجها وتداعياتها إلى المنهجية نفسها التي لم تنتج سوى الدمار والخراب والانهيارات وتفكك الدولة والهجرة الجماعية للشباب اللبنانيّ".
وأشار لـ"الأنباء الكويتية
" إلى أنّ احتدام السجال بين "القوات اللبنانية
" ورئيس مجلس النواب نبيه بري
لا يعني إطلاقًا وجودهما في خندقين معاديين".
وتابع: "مطلب القوات
من بري"هو احترام الدستور
والقانون والنظام الداخليّ لمجلس النواب".
منددًا "بأي محاولة تأجيل الإنتخابات".