هذا ما تطلبه القوات من بري

قال عضو التكتل الجمهورية القوية

النائب فادي كرم: "لن نرضي بأن نكون شهود زور ضد اللبنانيّ المغترب عبر تسويات أو مساومات تُنهي حقّه في رسم الخارطة السياسية للمجلس النيابيّ وتخدش مصداقية ونزاهة رئاسة وحكومة، وتعيدنا بمفاعيلها ونتائجها وتداعياتها إلى المنهجية نفسها التي لم تنتج سوى الدمار والخراب والانهيارات وتفكك الدولة والهجرة الجماعية للشباب اللبنانيّ".



وأشار لـ"الأنباء " إلى أنّ احتدام السجال بين " " ورئيس لا يعني إطلاقًا وجودهما في خندقين معاديين".



وتابع: "مطلب من بري"هو احترام والقانون والنظام الداخليّ لمجلس النواب".



منددًا "بأي محاولة تأجيل الإنتخابات".