مصادر سياسية لـ"الجديد": بات محسوماً أن كلا من السفير ميشال عيسى، ورئيس اللجنة السفير السابق سيمون كرم، ومعهم الموفد المدني الإسرائيلي لن يشاركوا في اجتماع اللجنة