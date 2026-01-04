الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

مصادر دبلوماسية لـ"الجديد": الاجتماع يهدف لترتيب الأمن في جنوب الليطاني وسط مخاوف من تصعيد إسرائيلي دون الحديث عن حرب مفتوحة

2026-01-04 | 13:17
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مصادر دبلوماسية لـ"الجديد": الاجتماع يهدف لترتيب الأمن في جنوب الليطاني وسط مخاوف من تصعيد إسرائيلي دون الحديث عن حرب مفتوحة
مصادر دبلوماسية لـ"الجديد": الاجتماع يهدف لترتيب الأمن في جنوب الليطاني وسط مخاوف من تصعيد إسرائيلي دون الحديث عن حرب مفتوحة
مقالات ذات صلة
مصادر دبلوماسية لـ"الجديد": الاجتماع يهدف لترتيب الأمن في جنوب الليطاني وسط مخاوف من تصعيد إسرائيلي دون الحديث عن حرب مفتوحة

محليات

دبلوماسية

لـ"الجديد":

الاجتماع

لترتيب

الأمن

الليطاني

مخاوف

تصعيد

إسرائيلي

الحديث

مفتوحة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أميركا تُبلِغ لبنان… هذا ما تريده إسرائيل!
لبنان لدمشق: أراضينا لن تُستخدم ضد أمن سوريا (الشرق الأوسط)

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
النائب فيصل الصايغ لـ #وهلق_شو: لقاء نتنياهو وترامب لا يوحي إلا بالتصعيد على لبنان وسنبدأ بسماع حديث عن تهديدات بضربة قوية فيما يتمحور المطلوب ضمن المهلة الزمنية حول وضع جدول زمني للمرحلة الثانية
15:53
الكاتب السياسي علي بردى لـ #وهلق_شو: الولايات المتحدة نفّذت عملية محكمة بكل المقاييس لكنها ستواجه صعوبات ولن تكون بالسهولة التي يتمناها الرئيس ترامب
15:42
مدير تحرير جريدة النهار غسان حجار لـ #وهلق_شو: الضغط مستمر على إيران وحزب الله وقد نقل أحد المبعوثين رسالة للحزب بأن فنزويلا سيتغير نظامها مع توصية بالتماشي مع الأحداث
14:54
رئيس تحرير موقع 180 بوست حسين أيوب لـ وهلق_شو: النموذج الفنزويلي لا يصلح كرسالة لإيران، وطريقة التعامل مع طهران مختلفة
14:45
إثر عمليات رصد ومداهمات.. الجيش يوقف منفذ جريمة مجدل عنجر
14:03
تابعوا حلقة جديدة من "سرفيس بيروت" الآن على الجديد
13:54
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026