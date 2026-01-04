عاجل
معلومات الجديد: مدعي عام التمييز يستمع إلى النائب أحمد الخير والمرشح سرحان بركات بصفة شهود في قضية "الأمير أبو عمر"
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية إستهدفت سيارة رابيد على طريق عام بلدة بريقع في قضاء النبطية
03:22
مادورو يتجوّل في شوارع نيويورك (فيديو)
15:16
من تشافيز الى محور إيران.. مسلسل الإطاحة بمادورو
2026-01-04
صاروخ باليستي فوق الغازية! - شاهد الفيديو
2026-01-04
ترامب يتناول العشاء بعد القبض على مادورو - شاهد الفيديو
2026-01-04
مادورو مكبَّلًا في نيويورك - شاهد الفيديو
محليات
رئيس تحرير موقع 180 بوست حسين أيوب لـ وهلق_شو: النموذج الفنزويلي لا يصلح كرسالة لإيران، وطريقة التعامل مع طهران مختلفة
2026-01-04 | 14:45
A-
A+
رئيس تحرير موقع 180 بوست حسين أيوب لـ وهلق_شو: النموذج الفنزويلي لا يصلح كرسالة لإيران، وطريقة التعامل مع طهران مختلفة
رئيس تحرير موقع 180 بوست حسين أيوب لـ "وهلق شو": تراجع دور حزب الله وإيران وسقوط النظام السوري أدى إلى نشوء فراغ في لبنان والضغط الأميركي هو بهدف تعبئة هذا الفراغ
رئيس تحرير موقع 180 بوست حسين أيوب لـوهلق شو: لا مبادرة مصرية جدّية حتى الآن وإسرائيل طلبت مهلة للرد على الطروحات الحالية بإتصال هاتفي مع المخابرات المصرية
رئيس تحرير موقع 180 بوست حسين أيوب لـ"وهلق شو": حزب الله تجاهل مسألة الرد في بيانه ما يدل أنه غير معني بأجندة الأعمال الإسرائيلية
رئيس تحرير موقع 180 بوست حسين أيوب لـ وهلق_شو: النموذج الفنزويلي لا يصلح كرسالة لإيران، وطريقة التعامل مع طهران مختلفة
محليات
تحرير
وهلق_شو:
النموذج
الفنزويلي
كرسالة
لإيران،
وطريقة
التعامل
طهران
مختلفة
أميركا تُبلِغ لبنان… هذا ما تريده إسرائيل!
لبنان لدمشق: أراضينا لن تُستخدم ضد أمن سوريا (الشرق الأوسط)
05:39
05:33
03:55
منحة العسكريين المتقاعدين في المصارف اليوم
أعلنت وزارة المالية أن
03:55
منحة العسكريين المتقاعدين في المصارف اليوم
أعلنت وزارة المالية أن
محليات
05:39
معلومات الجديد: مدعي عام التمييز يستمع إلى النائب أحمد الخير والمرشح سرحان بركات بصفة شهود في قضية "الأمير أبو عمر"
محليات
05:33
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية إستهدفت سيارة رابيد على طريق عام بلدة بريقع في قضاء النبطية
فن
05:22
شقيق دانييلا رحمه يطلب يد ملكة جمال استراليا السابقة في قصر أثري
05:39
05:33
منحة العسكريين المتقاعدين في المصارف اليوم
03:55
أسبوع مفصلي للبنان.. اجتماعان للحكومة والميكانيزم (الديار)
03:44
معلومات الجديد: يعود رئيس مجلس النواب نبيه بري غدا من إجازته العائلية التي أمضاها في مصر لمدة أسبوع
03:29
تحييد لبنان.. "مشروط" (الأخبار)
01:18
2026-01-04
صاروخ باليستي فوق الغازية.. ما القصة!
00:14
بقرة تؤجل مباراة كروية في الهند
2025-09-20
كبسة على عصابة المولدات (ترقبوا التحقيق الخاص في النشرة المسائية بعد قليل)
2025-11-28
مراسل "الجديد" يدخل نفقاً للحزب (فيديو)
2026-01-02
إليكم الطرق الجبلية المقطوعة بسبب الثلوج
15:06
ترامب يحذّر رودريغيز.. وهذا ما قاله عن الصلة بين فنزويلا وغرينلاند
13:05
مقدمة النشرة المسائية 04-01-2026
2026-01-02
مقدمة النشرة المسائية 02-01-2026
2026-01-01
توقعات ليلى عبد اللطيف لـ 2026 عن الشامي : محسود
2026-01-01
توقعات ليلى عبد اللطيف لـ اليسا في عام 2026 : سنرى الدمعة في عينيها
2026-01-01
مقدمة النشرة المسائية 01-01-2026
2025-12-31
مقدمة النشرة المسائية 31-12-2025
عربي و دولي
16:48
على ارتفاع 40 ألف قدم… إنذار دولي يربك رحلة بيروت – باريس
عربي و دولي
16:48
على ارتفاع 40 ألف قدم… إنذار دولي يربك رحلة بيروت – باريس
محليات
10:34
عن الإنفلونزا والعطلة .. توضيح من وزارة التربية
محليات
10:34
عن الإنفلونزا والعطلة .. توضيح من وزارة التربية
عربي و دولي
09:26
بولس لمادورو: بت تعلم الآن!
عربي و دولي
09:26
بولس لمادورو: بت تعلم الآن!
محليات
14:03
إثر عمليات رصد ومداهمات.. الجيش يوقف منفذ جريمة مجدل عنجر
محليات
14:03
إثر عمليات رصد ومداهمات.. الجيش يوقف منفذ جريمة مجدل عنجر
محليات
12:50
جثة في فاريا.. وبيان للدفاع المدني
محليات
12:50
جثة في فاريا.. وبيان للدفاع المدني
عربي و دولي
10:02
غداة اعتقال مادورو.. نتنياهو يعلق
عربي و دولي
10:02
غداة اعتقال مادورو.. نتنياهو يعلق
