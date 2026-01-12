زيارة لودريان: المجتمع الدولي يقف إلى جانب لبنان ولكن؟! (النهار)

جاء في صحيفة النهار:

يتهيأ لحركة موفدين هذا الأسبوع، فيما يعقد لقاء بين رئيس الحكومة نواف سلام وسفراء المجموعة الخماسية التي تضم وفرنسا والمملكة ومصر وقطر للبحث في القضايا ذات الأولوية، وأبرزها دعم الحكومة ومشروع الفجوة المالية وحصر السلاح والانتخابات النيابية، أما أبرز الموفدين العائدين إلى ، فهم الموفد الفرنسي جان إيف لودريان والموفد السعودي يزيد بن فرحان اللذان تتزامن عودتهما مع هدف أساسي هو انجاز التحضيرات للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني.

وبحسب مصادر معنية يصل لودريان إلى بيروت منتصف الأسبوع، على أن يشمل جدول زياراته الرسمية الأربعاء المقبل اجتماعات مع رئيس الجمهورية جوزف عون، ، رئيس الحكومة نواف سلام.

ومن المتوقع أن تركز اللقاءات على الوضع السياسي والأمني، وقضايا دعم الدولة ، ولا سيما المؤتمر الدولي لدعم الجيش .



وتريد باريس في هذا السياق تحديد احتياجات الجيش من المعدات والدعم المالي والتحضير للمؤتمر بحضور وأوروبي وآخر دولي، يكون مخصصاً لدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية وضمان أن يتم هذا المؤتمر بنتائج ملموسة، وليس فقط على الورق والتنسيق مع الشركاء الدوليّين، مثل الولايات المتحدة والسعودية، لضمان اتّساع المشاركة في هذا المؤتمر.



زيارة لودريان تحمل رسائل سياسية في أكثر من اتجاه، أبرزها دعم الحكومة اللبنانية وتشجيعها على تنفيذ التزاماتها عبر خارطة طريق واضحة، لا سيما ما يتعلق منها بمسألة حصر السلاح والتأكيد على أن المجتمع الدولي يقف مع لبنان، لكنه يُصرّ على نتائج فعلية وليس فقط بيانات أو وعود، والدعوة إلى الإسراع في تنفيذ الخطوات المطلوبة، في وقت المجتمع الدولي يواجه ملفات أخرى قد تقلّل من اهتمامه بالملف اللبناني إذا تأخر تنفيذ التزامات الإصلاح.