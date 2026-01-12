الحرب على لبنان.. مؤجلة؟ (الأخبار)

كتبت صحيفة "الأخبار":



صعّدت إسرائيل، خلال اليومين الماضيين، اعتداءاتها على الجبهة ، متّبعةً نهج التصعيد التدريجي بانتظار اتّضاح المشهد إقليمياً. فقد تجاوز عدد الغارات ، أمس، الثلاثين التي استهدفت الجنوب والبقاع، في سياق لا ينفصل عن ردّ الاحتلال على بيان الحكومة اللبنانية والمهلة الزمنية الممنوحة للجيش لوضع خطته الخاصة بمنطقة شمال الليطاني.



وترافق هذا المناخ مع تحليل نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية أمس، أشار إلى أن «منطقة الشرق الأوسط عام 2026، أقرب ما تكون إلى حافة مواجهة شاملة، لا تشبه حروب الجولات السابقة، بل تحمل ملامح حرب إقليمية مركّبة، تتداخل فيها الحسابات العسكرية مع مشاريع تغيير سياسي عميق بقيادة وإيحاء من إسرائيل، وتصفية حسابات طويلة الأمد لمحور غزة ولبنان».



واعتبرت أن «إسرائيل لم تعد اللاعب المركزي الوحيد في قرار الحرب، بل باتت تتحرّك ضمن أجندة أميركية أوسع يقودها الرئيس دونالد ترامب».



وفي الشقّ المتعلّق بلبنان، لفتت الصحيفة إلى أنه «رغم أن يبقى في صلب الحسابات الإسرائيلية، إلا أن التقديرات تشير إلى أن أيّ حرب شاملة في مؤجّلة مرحلياً وستُستبدل بضربات موضعية ومحدودة». فيما أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن «عملية في لبنان قد تكون ضرورية لمساعدة على نزع سلاح حزب ، وإسرائيل تدرس جولة جديدة من الاشتباكات مع حزب الله وإيران».