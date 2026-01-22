الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

"وطن الإنسان": تحذير من التصعيد العسكريّ واستهجان التعرّض لرموز الدولة

2026-01-22 | 09:51
&quot;وطن الإنسان&quot;: تحذير من التصعيد العسكريّ واستهجان التعرّض لرموز الدولة
"وطن الإنسان": تحذير من التصعيد العسكريّ واستهجان التعرّض لرموز الدولة

عقد المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء، وأصدر في ختام التداولات والنقاشات ما يلي:

المسار في خضمّ مسيرة التعافي الوطنيّ، إذ إنّ ضبط المعابر يشكّل ركيزة أساسيّة في إعادة الثقة بالصادرات اللبنانيّة إلى دول المنطقة، وتنشيط الاقتصاد الوطنيّ، إلى جانب تعزيز واردات الدولة ومداخيلها، وسلوك الطريق الطبيعيّ نحو دولة القانون والمؤسّسات.

1. توقّف المجلس التنفيذيّ بقلق بالغ أمام التصعيد العسكريّ الإسرائيليّ العنيف الذي استهدف مواقع لم تُبلَّغ بها لجنة "الميكانيزم" للكشف عليها مسبقًا من قبل الجيش، وفي نطاق جغرافيّ واسع يطال المرحلة الثانية من عمليّة حصر السلاح، بما يُنذر برفع مستوى الضغوط الميدانيّة والسياسيّة.
وعرض المجلس لمخاطر تجميد أعمال "الميكانيزم" وانعكاس ذلك على إمكانيّة طيّ صفحة التفاوض بصيغتها القائمة، بانتظار مسار بديل، في وقتٍ يسجّل فيه الجيش اللبنانيّ إنجازات موثّقة على صعيد تنفيذ اتّفاقيّة وقف الأعمال العدائيّة، وبسط سلطة الشرعيّة، ومنع انزلاق الوضع إلى مواجهة مفتوحة، بإمكانات متواضعة لكن بتصميم وتضحيات، الأمر الذي يستحقّ الثناء الوطنيّ، والالتفاف حوله، وتحصين دوره.

2. عرض المجلس التنفيذيّ لمحاذير إعادة تحريك الشارع والإعلام، وخروج حركة الاعتراض على مواقف رئيس الجمهوريّة والحكومة عن القواعد المقبولة.
ورأى المشروع أنّ التهجّم على رموز الدولة بعبارات مستهجنة، في هذه اللحظة الدقيقة والمصيريّة، هو بمثابة طعنٍ في الظهر، في وقتٍ يتصاعد فيه الضغط الدوليّ على لبنان، سياسيًّا وعسكريًّا، بما يشكّل خطرًا على الكيان برمّته.
إنّ هذه الأساليب مرفوضة اليوم، كما كانت في الأمس، وفي كلّ وقت.

3. ثمّن المجلس التنفيذيّ المسار المتّخذ في ضبط الحدود البرّية والجوّية والبحريّة، ووقف عمليّات التهريب، إضافةً إلى مكافحة الفساد وكشفه قضائيًّا.
تأتي أهميّة هذا 
إستياء جنوبي من "حزب الله"! (أسرار نداء الوطن)
بري: لم يعد يجدي لبنان بيانات الشجب والإدانة.. ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية

السفير بخاري إستقبل رؤساء الطوائف في مدينة طرابلس والشمال
12:46

السفير بخاري إستقبل رؤساء الطوائف في مدينة طرابلس والشمال

في إطار الزيارات المتبادلة للمرجعيات الروحية في مدينة طرابلس وسفير المملكة العربية السعودية في لبنان، زار اليوم رؤساء الطوائف في مدينة طرابلس والشمال، محافظ لبنان الشمالي، رئيس بلدية طرابلس، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء، ونقباء الشمال، السفير وليد بخاري، وتمّ خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في لبنان، وطرابلس على وجه الخصوص، إضافة إلى استعراض مجموعة من المشاريع التنموية الممكنة في طرابلس والشمال.

12:46

السفير بخاري إستقبل رؤساء الطوائف في مدينة طرابلس والشمال

في إطار الزيارات المتبادلة للمرجعيات الروحية في مدينة طرابلس وسفير المملكة العربية السعودية في لبنان، زار اليوم رؤساء الطوائف في مدينة طرابلس والشمال، محافظ لبنان الشمالي، رئيس بلدية طرابلس، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء، ونقباء الشمال، السفير وليد بخاري، وتمّ خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في لبنان، وطرابلس على وجه الخصوص، إضافة إلى استعراض مجموعة من المشاريع التنموية الممكنة في طرابلس والشمال.

عرض لمسار الإصلاحات المالية والمصرفية خلال لقاء سلام ومديرة صندوق النقد الدولي
12:29

عرض لمسار الإصلاحات المالية والمصرفية خلال لقاء سلام ومديرة صندوق النقد الدولي

اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، على هامش مشاركته في مؤتمر دافوس، بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجيفا، بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط.

12:29

عرض لمسار الإصلاحات المالية والمصرفية خلال لقاء سلام ومديرة صندوق النقد الدولي

اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، على هامش مشاركته في مؤتمر دافوس، بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجيفا، بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط.

