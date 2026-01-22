مدينة تحت الأرض..اكتشاف انفاق ضخمة لقسد (شاهد الفيديو)

في إطار الزيارات المتبادلة للمرجعيات الروحية في مدينة طرابلس وسفير المملكة العربية السعودية في لبنان، زار اليوم رؤساء الطوائف في مدينة طرابلس والشمال، محافظ لبنان الشمالي، رئيس بلدية طرابلس، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء، ونقباء الشمال، السفير وليد بخاري، وتمّ خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في لبنان، وطرابلس على وجه الخصوص، إضافة إلى استعراض مجموعة من المشاريع التنموية الممكنة في طرابلس والشمال.