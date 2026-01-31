الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

السفارة الإيطالية استضافت حفل ختام برنامج الشهادة الدولية في المشتريات العامة

2026-01-31 | 15:22
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
السفارة الإيطالية استضافت حفل ختام برنامج الشهادة الدولية في المشتريات العامة
السفارة الإيطالية استضافت حفل ختام برنامج الشهادة الدولية في المشتريات العامة

استضافت سفارة إيطاليا في لبنان الجمعة حفل اختتام الدورة السنوية الثانية من برنامج الشهادة الدولية في المشتريات العامة الاستراتيجية، المموَّل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، والمنفَّذ بالشراكة بين معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي وجامعة روما تور فيرغاتا.

وقد خُصِّص لدورة 2025-2026 تمويل بقيمة 265 ألف يورو، ما يرفع إجمالي المساهمة الإيطالية في هذا البرنامج، على مدى عامَي تنفيذه، إلى أكثر من 400 ألف يورو.

واستفاد أكثر من أربعين موظفًا حكوميًا من الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات من التدريب المقدَّم خلال الدورة الثانية من البرنامج، كما جرى توسيع نطاقه ليشمل منحًا دراسية أتاحت لمسؤولين مختارين متابعة الماجستير الدولي في إدارة المشتريات العامة في روما. واستنادًا إلى نتائج السنة الأولى، واصل البرنامج دعمه للبنان في تعزيز الشفافية والنزاهة وتحقيق أفضل قيمة مقابل المال في الإنفاق العام، بما يسهم في التطبيق الفعّال لقانون الشراء العام.

وبالتوازي، أُطلق مسار تدريبي جديد في الدبلوماسية الاقتصادية، طُوِّر بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، ونُفِّذ أيضًا من قبل معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي وجامعة روما تور فيرغاتا. وقد وفّر هذا المسار للمشاركين من الدبلوماسيين والمستشارين السياسيين، أدوات عملية لإدارة الملفات الاقتصادية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وتعميق الفهم لآليات تعاون الاتحاد الأوروبي في مجال التنمية. وشكّل البرنامجان معًا جهدًا متكاملًا لتعزيز المهارات المهنية للمسؤولين اللبنانيين في مجالات محورية ضمن أجندة الإصلاح الوطني، وللمساهمة في استعادة الثقة بالمؤسسات العامة.

وجمع حفل الاختتام الشركاء المؤسسيين والمستفيدين من البرنامجين. وألقى سفير إيطاليا فابريتسيو مارتشيللي كلمة بالمناسبة إلى جانب السيدة لمياء المبيّض بساط، رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي. ومثّل وزير المالية المدير العام السيد جورج معرّاوي، فيما مثّل وزير الخارجية والمغتربين الأمين العام السفير عبد الستار عيسى.

وتؤكد إيطاليا، في هذه المناسبة، التزامها الثابت بدعم لبنان ومؤسساته الوطنية، من خلال تعزيز القدرات الإدارية، وتحسين معايير الحوكمة، والمساهمة في دعم مسار إصلاحي مستدام يعزز الثقة بالمؤسسات العامة.

مقالات ذات صلة
السفارة الإيطالية استضافت حفل ختام برنامج الشهادة الدولية في المشتريات العامة

محليات

لبنان

إيطاليا

السفارة الإيطالية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بـ"التلفريك".. عملية تهريب بين لبنان وسوريا (فيديو)
نائب من "حزب الله": ليس لدينا ما نتحدث عنه شمال الليطاني

اقرأ ايضا في محليات

لبنان أمام أسبوع مفصلي… واشنطن تترقّب طرح هيكل ( الأنباء)
00:55

لبنان أمام أسبوع مفصلي… واشنطن تترقّب طرح هيكل ( الأنباء)

كتبت جريدة الانباء الالكترونية:

تشدّد مصادر مطّلعة عبر "الأنباء الإلكترونية" على أنّ الجانب الأميركي يتطلّع إلى الاستماع لما سيعرضه هيكل، ولا سيّما في مسألة حصر السلاح غير الشرعي، وفي طليعته سلاح حزب الله، لا سيّما شمال الليطاني، إضافة إلى ملف ضبط الحدود.

وأشارت المصادر إلى أنّ عمل لجنة "الميكانيزم" في المرحلة المقبلة سيكون حاضرًا أيضًا في النقاشات، التي ستستمر حتى الخامس من شباط.

00:55

لبنان أمام أسبوع مفصلي… واشنطن تترقّب طرح هيكل ( الأنباء)

كتبت جريدة الانباء الالكترونية:

تشدّد مصادر مطّلعة عبر "الأنباء الإلكترونية" على أنّ الجانب الأميركي يتطلّع إلى الاستماع لما سيعرضه هيكل، ولا سيّما في مسألة حصر السلاح غير الشرعي، وفي طليعته سلاح حزب الله، لا سيّما شمال الليطاني، إضافة إلى ملف ضبط الحدود.

وأشارت المصادر إلى أنّ عمل لجنة "الميكانيزم" في المرحلة المقبلة سيكون حاضرًا أيضًا في النقاشات، التي ستستمر حتى الخامس من شباط.

يحدث الآن

اخترنا لك
الوكالة الوطنية: القاء قنبلة صوتية على حفارة في عيتا الشعب
03:00
عون الى مدريد وهيكل الى واشنطن.. ماذا ينتظر لبنان؟ (الديار)
01:15
لبنان أمام أسبوع مفصلي… واشنطن تترقّب طرح هيكل ( الأنباء)
00:55
مراسل الجديد: غارة من مسيرة استهدفت سيارة على طريق معروب دردغيا
16:01
إطار لإعادة الإعمار.. لكن التمويل بشروط
14:31
بتوقيت حساس.. تمديدٌ للميكانيزم وهذا شكل مفاوضات إسرائيل!
14:27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026