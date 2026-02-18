خطة شمال الليطاني: إنطباع ايجابي دولي.. وصمت وزراء "حزب الله"! (نداء الوطن)

كشفت مصادر دبلوماسية غربية لـ "نداء الوطن" عن انطباع أولي إيجابي خلّفه هذا القرار في الدوائر الدولية، وسط "تفهّم" لمدته الزمنية لأنها "واقعيّة"، خاصة أن "حزب الله" هذه المرّة، لن يتعاون مع الجيش أبدًا في رقعةِ عملٍ مساحتُها 250 كلم2، من جهة، ونظرًا إلى قدرات اللوجستية والمادية، من جهة ثانية.



وتلفت المصادر إلى أن "ما صدر عن أعطى زخمًا لاتصالات التحضير لمؤتمر دعم الجيش، وقد بات حشد هذا الدعم، من قِبل مضيفة المؤتمر، أي ، ومعها ، أسهل بعد قرار مجلس الوزراء".



وكشف مصدر وزاري، أن "الجلسة اتسمت بمؤشر سياسي لافت تمثل في صمت وزراء "الحزب" وامتناعهم عن الدخول في سجالات حادة، خلافًا لما كان يحصل في مراحل سابقة".



وأوضح المصدر أن "هذا الموقف جاء نتيجة تعليمة واضحة بعدم الذهاب إلى أي تصعيد في هذه المرحلة، سواء سياسيًا أو إعلاميًّا أو ميدانيًّا، وذلك على خلفية المفاوضات الجارية بين وإيران، وحرص على إنجاح هذا المسار وعدم إعطاء أي انطباع بأن الساحة تُستخدم كورقة ضغط أو كإشارة سلبية قد تنعكس على نتائج التفاوض".