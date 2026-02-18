جلسة الاثنين: مجزرة! (الأخبار)

أفادت صحيفة ، بأن "النقاشات التي سادت الجلسة الوزارية، كانت كارثية بشكل عام، سواء من الذين وافقوا أو عارضوا أو تحفّظوا، إذ لم يجرؤ أي منهم على تذكير رئيسي الحكومة والجمهورية بالالتزامات الواردة في خطاب القسم والبيان الوزاري عن «الإصلاح والعدالة الاجتماعية». عملياً، لعب المجتمعون، دوراً حاسماً في ارتكاب مجزرة ضرائب روّجوا بأنها لن تطال الفقراء والطبقات".







حصلت «الأخبار» على الاقتراح الذي في الجلسة وفيه يعرض سيناريوهين:



الاول: دفع 6 رواتب إضافية للعسكريين والمتقاعدين بكل شرائحهم و4 رواتب للموظفين المدنيين في الخدمة، بكلفة 559 مليون للرواتب و98 مليون دولار للتعويضات العائلية و64 مليون دولار لمنح التعليم.



الثاني: دفع 6 رواتب إضافية للجميع بكلفة إجمالية تبلغ 618 مليون دولار وكلفة تعويضات عائلية تبلغ 98 مليون دولار و64 مليون دولار لمنح التعليم.



وأضاف جابر ملاحظة بأن هذه الكلفة تستثني أي توظيف إضافي، وأنه من دون إجراءات تغطية مالية فإن هذه الخيارات سترهق الخزينة العامة وقد تقلب الفائض الأولي المالي المحقق إلى عجز مالي وتهدّد أي برنامج محتمل مع . كذلك أشار إلى أن كلفة تعيين 1600 أستاذ تبلغ 38 ألف دولار سنوياً على الأستاذ الواحد (60.8 مليون دولار).



لكن جابر، اقترح خيارات تمويلية على النحو الآتي:



• زيادة على ضريبة القيمة المضافة (TVA) بمعدل 2%.



• زيادة رسم استهلاك البنزين بقيمة 15 ألف ليرة على الليتر الواحد أو ما يعادل 300 ألف ليرة على كل صفيحة بنزين.



• زيادة على استهلاك المازوت بقيمة 2500 ليرة على الليتر الواحد أو ما يعادل 50 ألف ليرة على كل صفيحة.



• زيادة 100 دولار على كل حاوية من قياس 20 قدماً، وبقيمة 200 دولار على كل حاوية بقياس 40 قدماً وما فوق.