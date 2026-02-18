الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

جلسة الاثنين: مجزرة! (الأخبار)

2026-02-18 | 00:24
جلسة الاثنين: مجزرة! (الأخبار)
جلسة الاثنين: مجزرة! (الأخبار)

أفادت صحيفة الأخبار، بأن "النقاشات التي سادت الجلسة الوزارية، كانت كارثية بشكل عام، سواء من الذين وافقوا أو عارضوا أو تحفّظوا، إذ لم يجرؤ أي منهم على تذكير رئيسي الحكومة والجمهورية بالالتزامات الواردة في خطاب القسم والبيان الوزاري عن «الإصلاح والعدالة الاجتماعية». عملياً، لعب المجتمعون، دوراً حاسماً في ارتكاب مجزرة ضرائب روّجوا بأنها لن تطال الفقراء والطبقات".

حصلت «الأخبار» على الاقتراح الذي عرضه وزير المالية في الجلسة وفيه يعرض سيناريوهين:

الاول: دفع 6 رواتب إضافية للعسكريين والمتقاعدين بكل شرائحهم و4 رواتب للموظفين المدنيين في الخدمة، بكلفة 559 مليون دولار للرواتب و98 مليون دولار للتعويضات العائلية و64 مليون دولار لمنح التعليم.

الثاني: دفع 6 رواتب إضافية للجميع بكلفة إجمالية تبلغ 618 مليون دولار وكلفة تعويضات عائلية تبلغ 98 مليون دولار و64 مليون دولار لمنح التعليم.

وأضاف جابر ملاحظة بأن هذه الكلفة تستثني أي توظيف إضافي، وأنه من دون إجراءات تغطية مالية فإن هذه الخيارات سترهق الخزينة العامة وقد تقلب الفائض الأولي المالي المحقق إلى عجز مالي وتهدّد أي برنامج محتمل مع صندوق النقد الدولي. كذلك أشار إلى أن كلفة تعيين 1600 أستاذ في الجامعة اللبنانية تبلغ 38 ألف دولار سنوياً على الأستاذ الواحد (60.8 مليون دولار).

لكن جابر، اقترح خيارات تمويلية على النحو الآتي:

• زيادة على ضريبة القيمة المضافة (TVA) بمعدل 2%.

• زيادة رسم استهلاك البنزين بقيمة 15 ألف ليرة على الليتر الواحد أو ما يعادل 300 ألف ليرة على كل صفيحة بنزين.

• زيادة على استهلاك المازوت بقيمة 2500 ليرة على الليتر الواحد أو ما يعادل 50 ألف ليرة على كل صفيحة.

• زيادة 100 دولار على كل حاوية من قياس 20 قدماً، وبقيمة 200 دولار على كل حاوية بقياس 40 قدماً وما فوق.
جلسة الاثنين: مجزرة! (الأخبار)

محليات

صحيفة الأخبار

الأخبار

قائد الجيش يستقبل سفراء الخماسية
09:44

قائد الجيش يستقبل سفراء الخماسية

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة السفراء: الأميركي ميشال عيسى، السعودي وليد البخاري، القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، المصري علاء موسى، الفرنسي هيرفيه ماغرو.

09:44

قائد الجيش يستقبل سفراء الخماسية

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة السفراء: الأميركي ميشال عيسى، السعودي وليد البخاري، القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، المصري علاء موسى، الفرنسي هيرفيه ماغرو.

مطمر الجديدة الى العمل غداً
08:55

مطمر الجديدة الى العمل غداً

استقبل وزير المالية ياسين جابر رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، حيث تناول البحث موضوع مطمر الجديدة.
وخلال الاجتماع جرى توضيح مختلف الأمور المتعلقة بالمطمر، والتفاهم على معالجة المسائل العالقة، على أن يستأنف المطمر عمله صباح غدٍ.

08:55

مطمر الجديدة الى العمل غداً

استقبل وزير المالية ياسين جابر رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، حيث تناول البحث موضوع مطمر الجديدة.
وخلال الاجتماع جرى توضيح مختلف الأمور المتعلقة بالمطمر، والتفاهم على معالجة المسائل العالقة، على أن يستأنف المطمر عمله صباح غدٍ.

قائد الجيش يستقبل سفراء الخماسية
09:44
زحمة سير خانقة على اتوستراد المطار بدءا من السفارة الكويتية حتى الأنفاق
09:25
مطمر الجديدة الى العمل غداً
08:55
سلسلة لقاءات لبرّي في عين التينة
08:43
طبق الفتوش في رمضان 2026… كم أصبح سعره؟
08:38
انطلاق الحلقة الأولى من برنامج رمضان أحلى الآن على الجديد
08:16
