تعزيز الأمن في مطار بيروت.. والقليعات على طاولة البحث

اطّلع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من رئيس جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري، على الإجراءات الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.

وخلال اللقاء، عرض العميد كفوري واقع العمل داخل حرم المطار وفي محيطه، إضافة إلى التدابير المتخذة لتعزيز الرقابة والتفتيش، بما يواكب حركة الوافدين والمسافرين.



من جهته، شدد الوزير الحجار على ضرورة إعطاء الأولوية المطلقة للحفاظ على الأمن في المطار، باعتباره البوابة الأولى للوافدين إلى لبنان وواجهة أساسية تعكس صورة البلد.

وأعطى التوجيهات اللازمة لتعزيز إجراءات التفتيش والرقابة واتخاذ كل التدابير الكفيلة بضبط الأمن، بما يضمن سلامة الوافدين والمسافرين وحسن انتظام العمل.



كما تناول اللقاء التحضيرات المرتبطة بإعادة تشغيل مطار الرئيس رينيه معوض – القليعات، والإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن أعلى درجات الجهوزية والاستعداد لمواكبة أي خطوات مستقبلية مرتبطة بتشغيله.