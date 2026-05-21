بعد العقوبات.. بيانان لحزب الله وحركة امل

أمّا استهداف القرار الضبّاط اللبنانيّين عشيّة اللقاءات في البنتاغون، فهي محاولة مكشوفة لترهيب مؤسساتنا الأمنيّة الرسميّة وإخضاع الدولة لشروط الوصاية الأميركيّة، وهذا القرار برسم من يدّعون صداقتهم للولايات المتحدة التي تسعى لتقويض المؤسّسات الوطنيّة. وعلى السلطة اللبنانية
أن تدافع عن مؤسساتها الدستورية والأمنية والعسكرية، حفاظاً على السيادة الوطنية وكرامة لبنان
واللبنانيين.
وفي السياق نفسه أصدرت حركة أمل بيان قالت فيه: "إن ما صدر عن وزارة الخزانة الأميركية بحق الأخوين أحمد
بعلبكي وعلي الصفاوي، عدا عن كونه غير مقبول وغير مبرر، فإنه يستهدف بالدرجة الأولى حركة أمل ودورها السياسي الحريص على القضايا
الوطنية وحماية الدولة والمؤسسات".