حول الحي المسيحي في صور.. بيان للجيش الاسرائيلي!

قالت المتحدثة بإسم الجيش إيلا واوية انه "في الأسبوع الماضي نشر الجيش الإسرائيلي إنذار إخلاء لمناطق في مدينة صور، زاعمةً انه اتى في أعقاب نشاط "حزب الله" في المنطقة وخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار، ولم يشمل إنذار الإخلاء، الحيّ المسيحي في المدينة".

وادعت في منشور على منصة "اكس" انه "خلال الفترة ، رصد الجيش نشاطًا لعشرات العناصر التابعة لـ" " داخل الحيّ المسيحي. وهذه ليست المرة الأولى التي نكشف فيها عن نشاط لـ"حزب " من داخل مناطق ، اعتمادًا على اعتقاده بأن هذه المناطق توفّر له ملاذًا أكثر أمانًا".



واضافت: "إلى أبناء الطائفة في مدينة صور: إن "حزب الله" الذي قاد إلى الخراب وتسببت لكم ولأبناء بلدكم بدمار كبير، يواصل النهج ذاته داخل محيطكم. من أجل أمنكم وسلامتكم، طالبوا بإخراجهم من مناطقكم".



واردفت "إلى عناصر "حزب الله" الموجودين في مدينة صور: أنتم لستم في مأمن هناك. إذا واصلتم البقاء والعمل من داخل هذه المنطقة، فإن الجيش الإسرائيلي سيصدر تعليمات بإخلاء الحيّ المسيحي وسيتخذ الإجراءات اللازمة ضدكم".