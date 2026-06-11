وفد قواتي يزور الهزاع

استقبل القائم بأعمال سفارة الجمهورية في ، إياد الهزاع، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الوزير السابق ريشار قيومجيان، يرافقه روجيه طوني راجح.



وبحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التواصل بما يخدم مصالح الشعبين اللبناني والسوري.



كما استقبل الهزاع وزير الإعلام السابق النائب ملحم رياشي، حيث تناول اللقاء ملفات ذات اهتمام وسبل تعزيز التواصل والتعاون بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.