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محليات

مسيرة إسرائيلية تحلق فوق مدينة بيروت ومحيطها

2026-06-16 | 12:52
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مسيرة إسرائيلية تحلق فوق مدينة بيروت ومحيطها
مسيرة إسرائيلية تحلق فوق مدينة بيروت ومحيطها
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مسيرة إسرائيلية تحلق فوق مدينة بيروت ومحيطها

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