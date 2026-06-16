مصادر متابعة لخط بعبدا - حزب الله: الحزب يظهر انفتاحاً كبيراً على النقاش وتحديداً في ما يرتبط بالسلاح جنوب الليطاني على أن يبقى موضوع شمال الليطاني ملفا مجمداً يناقش لاحقا على الطاولة اللبنانية