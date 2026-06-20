الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

83 شهيداً و141 جريحاً حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان أمس

2026-06-20 | 10:17
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
83 شهيداً و141 جريحاً حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان أمس
83 شهيداً و141 جريحاً حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان أمس

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارات المكثفة التي شنها العدو الإسرائيلي يوم أمس 19 حزيران أدت، في حصيلة نهائية، إلى سقوط 83 شهيداً و141 جريحاً على الشكل التالي:

حاروف: 10 شهداء بينهم طفل و3 سيدات، و15 جريحاً بينهم 3 سيدات.
البيسارية: جريحة.
الدوير: 7 شهداء بينهم طفلة وسيدة، و6 جرحى بينهم طفل وسيدة.
الريحان: شهيد و7 جرحى.
الشرقية: 7 شهداء بينهم سيدتان، وجريحتان.
العباسية: شهيد.
القصيبة: شهيد وجريح.
القطراني: شهيدان و5 جرحى.

النبطية: 17 شهيداً و9 جرحى بينهم طفلان وسيدة.
النبطية الفوقا: جريحان.
النميرية: جريحان.
أنصار: شهيد وجريح.
تبنين: جريح.
تفاحتا: شهيد.
تل الأبيض - بعلبك: 3 شهداء.
تول: شهيد و5 جرحى.
تولين: شهيدان و3 جرحى.
جباع: جريح طفل.
جبشيت: شهيدان بينهما سيدة، وجريحان.
حبوش: 8 شهداء و19 جريحاً بينهم طفلان وسيدة.
حي السراي: شهيد وجريحة.
خرطوم: شهيدة.
دير الزهراني: 4 شهداء وجريحان.
زبدين: 3 شهداء و6 جرحى بينهم طفل.
زفتا: جريح سوري الجنسية.
سجد: جريحان.
شوكين: شهيد وجريحان.
عبا: جريح.
عدشيت: 3 جرحى، بينهم سوريان.
عربصاليم: 3 شهداء بينهم طفل، و6 جرحى بينهم 4 سيدات وطفلة.
عين بورضاي - بعلبك: 9 جرحى بينهم طفلتان وسيدة.
غسانية: شهيد.
قعقعية الجسر: 6 جرحى بينهم طفلة وسيدة.
كفررمان: شهيدان وجريحان.
كفرتبنيت: جريح.
كفرجوز: 8 جرحى بينهم سيدة.
كفرصير: شهيدتان و9 جرحى بينهم طفل وسيدتان.
كوثرية السياد: شهيد. 
مقالات ذات صلة
83 شهيداً و141 جريحاً حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان أمس

محليات

لبنان

الجنوب

البقاع

وزارة الصحة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: سلسلة غارات على منطقة عقماتا في مرتفعات بلدة اقليم التفاح قضاء النبطية
حزب الله يطلق رشقات صاروخية نحو مواقع للجيش الإسرائيلي في محيط بلدة كفرتبنيت

اقرأ ايضا في محليات

بين العودة والانتظار.. مصير أهالي الجنوب والضاحية "معلق" | شاهد التقرير
15:34

بين العودة والانتظار.. مصير أهالي الجنوب والضاحية "معلق" | شاهد التقرير

بين العودة والانتظار.. مصير أهالي الجنوب والضاحية "معلق" | شاهد التقرير

15:34

بين العودة والانتظار.. مصير أهالي الجنوب والضاحية "معلق" | شاهد التقرير

بين العودة والانتظار.. مصير أهالي الجنوب والضاحية "معلق" | شاهد التقرير

منى خليل تترك البحر أمانة | شاهد التقرير
14:59

منى خليل تترك البحر أمانة | شاهد التقرير

منى خليل تترك البحر أمانة

14:59

منى خليل تترك البحر أمانة | شاهد التقرير

منى خليل تترك البحر أمانة

جابر بعد استهداف فرع مصرف لبنان: على الدول الراعية التدخل الحاسم
14:20

جابر بعد استهداف فرع مصرف لبنان: على الدول الراعية التدخل الحاسم

صدر عن وزير المالية ياسين جابر ردا على الاعتداءات الاسرائيلية والتي ادت اليوم الى تدمير كثير من الابنية والبنى التحتية في النبطية ومنطقتها كما ادت الى تدمير فرع مصرف لبنان المركزي في النبطية البيان التالي:

صحيح أن لا شيء أغلى من أرواح الناس التي تزهق منها اسرائيل يومياً العشرات، ولا ما يعوض خسارتهم، وكل الذرائع إزاء استهدافها الشيوخ والمسنيين وتدمير المساكن وتجريفها، تبقى ساقطة أمام الجرائم المرتكبة بحق البشر والحجر.
وما يزيد من العدائية الاسرائيلية أن ذلك يجري في وقت يفترض أننا دخلنا في حيز وقفٍ لاطلاق النار، فكيف بخلاف ذلك.

14:20

جابر بعد استهداف فرع مصرف لبنان: على الدول الراعية التدخل الحاسم

صدر عن وزير المالية ياسين جابر ردا على الاعتداءات الاسرائيلية والتي ادت اليوم الى تدمير كثير من الابنية والبنى التحتية في النبطية ومنطقتها كما ادت الى تدمير فرع مصرف لبنان المركزي في النبطية البيان التالي:

صحيح أن لا شيء أغلى من أرواح الناس التي تزهق منها اسرائيل يومياً العشرات، ولا ما يعوض خسارتهم، وكل الذرائع إزاء استهدافها الشيوخ والمسنيين وتدمير المساكن وتجريفها، تبقى ساقطة أمام الجرائم المرتكبة بحق البشر والحجر.
وما يزيد من العدائية الاسرائيلية أن ذلك يجري في وقت يفترض أننا دخلنا في حيز وقفٍ لاطلاق النار، فكيف بخلاف ذلك.

يحدث الآن

اخترنا لك
بين العودة والانتظار.. مصير أهالي الجنوب والضاحية "معلق" | شاهد التقرير
15:34
منى خليل تترك البحر أمانة | شاهد التقرير
14:59
جابر بعد استهداف فرع مصرف لبنان: على الدول الراعية التدخل الحاسم
14:20
من مقام روحي إلى ساحة حرب... حكاية "علي الطاهر" | شاهد التقرير
14:14
نيللي كريم تفتح قلبها: الحرمان من أولادها، السحر، الطلاق وخطيب مهووس .. تابعوا "بودكاست مساحة خاصة" عبر الرابط التالي:
14:09
بعد استهداف أحد فروعه في النبطية... بيان من مصرف لبنان
13:52
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026