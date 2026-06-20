83 شهيداً و141 جريحاً حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان أمس

النبطية: 17 شهيداً و9 جرحى بينهم طفلان وسيدة.
النبطية الفوقا: جريحان.
النميرية: جريحان.
أنصار
: شهيد
وجريح.
تبنين: جريح.
تفاحتا: شهيد.
تل الأبيض
- بعلبك
: 3 شهداء
.
تول: شهيد و5 جرحى.
تولين: شهيدان و3 جرحى.
جباع: جريح طفل.
جبشيت: شهيدان بينهما سيدة، وجريحان.
حبوش: 8 شهداء و19 جريحاً بينهم طفلان وسيدة.
حي السراي: شهيد وجريحة.
خرطوم: شهيدة.
دير الزهراني: 4 شهداء وجريحان.
زبدين: 3 شهداء و6 جرحى بينهم طفل.
زفتا: جريح سوري الجنسية.
سجد: جريحان.
شوكين: شهيد وجريحان.
عبا: جريح.
عدشيت: 3 جرحى، بينهم سوريان.
عربصاليم: 3 شهداء بينهم طفل، و6 جرحى بينهم 4 سيدات وطفلة.
عين بورضاي - بعلبك: 9 جرحى بينهم طفلتان وسيدة.
غسانية: شهيد.
قعقعية الجسر: 6 جرحى بينهم طفلة وسيدة.
كفررمان: شهيدان وجريحان.
كفرتبنيت: جريح.
كفرجوز: 8 جرحى بينهم سيدة.
كفرصير: شهيدتان و9 جرحى بينهم طفل وسيدتان.
كوثرية السياد: شهيد.