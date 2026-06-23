على طريق الخردلي.. نجا بأعجوبة

أفاد مراسل الجديد بأن مسيّرة استهدفت سيارة من نوع "رابيد" على طريق الخردلي، كانت متجهة من النبطية نحو مرجعيون، وذلك قبل حاجز الجيش اللبناني، من دون أن تصيب السيارة.



