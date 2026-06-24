الحجار يرفع الجهوزية الأمنية.. والمخدرات تحت المجهر!

ترأس والبلديات الحجار، في مكتبه، اجتماعا حضره لقوى الأمن الداخلي رائد عبدالله، أمين سر الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، قائد سرية مطار رفيق الدولي – في العميد عزت الخطيب، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد محمود قبرصلي، رئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي في قوى الأمن الداخلي العقيد أيمن مشموشي.

وتم خلال الاجتماع تقييم الخطوات المتخذة على صعيد مكافحة المخدرات، ومناقشة آليات تطوير التنسيق بين الجهات الأمنية المعنية بما يضمن تعزيز الإجراءات، وتكثيف العمل الاستباقي لمكافحة الاتجار بالمخدرات وكشف شبكات التهريب وتفكيكها.



وشدد الوزير الحجار على مواصلة الجهود في مكافحة هذه الآفة حماية للمجتمع اللبناني، ومنع تصديرها إلى الخارج، لا سيما إلى دول الخليج ، مؤكدا اعتماد أعلى درجات التنسيق بين الأجهزة المختصة لتحقيق هذه الأهداف.



كما استقبل الوزير الحجار النائب راجي السعد ثم النائبة عناية عزالدين، وتم البحث مع كل منهما في الأوضاع العامة في البلاد وشؤون مناطقهما.

واستقبل أيضا رئيس بلدية شحيم طارق وأعضاء المجلس البلدي، وتم التداول في شؤون إنمائية وخدماتية تهم البلدة.