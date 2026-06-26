النص المبدئي لاتفاق الإطار بين لبنان واسرائيل: يلتزم لبنان والولايات المتحدة بمنع تدفق الأموال إلى أي كيان أو منظمة أو فرد مرتبط بالجماعات المسلحة غير التابعة للدولة واتخاذ التدابير القانونية المتا