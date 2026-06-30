قائد الجيش.. خط أحمر! (الديار)

أفادت صحيفة ، أنه "فيما لا يزال التواصل المباشر مقطوعا بين بعبدا وعين التنية، لا يزال رهان الرئيس المسار الايراني- ، وهو يعمل على حشد دعم لموقفه الرافض للمذكرة، بعد ان حصل على موقف متفهم".



ووفق مصادر مطلعة على الاجواء في عين التينة، يقود بري مروحة اتصالات عربية لتطويق مفاعيل المذكرة، وقد ابلغته القاهرة عبر بدر عبدالعاطي انها فوجئت بمضمونها، وتعتبرها مجحفة للغاية بحق ، لكنها اثنت على موقف رئيس المجلس لوأد الفتنة، وتمنت عليه الاستمرار على هذا النهج لحماية الاستقرار اللبناني، ريثما يتبلور موقف تعمل على صياغته القاهرة مع وقطر لحفظ امن لبنان، والتقليل من تداعيات المذكرة على الوضع الداخلي.



وبحسب ، اختار بري "وضع «خطا احمر» حول قيادة الجيش محذرا من استهدافها. ووفق تلك المصادر، يدرك بري ان قائد الجيش العماد رودولف هيكل من المغضوب عليهم اميركيا- واسرائيليا، وهم يعتقدون انه يشكل عقبة رئيسية امام تنفيذ متطلبات امنية، يعتبرها تهدد السلم الاهلي".



وقد زاد مستوى الغضب بعد اوامره لوفد الضباط في ، عدم منح صورة تذكارية احتراما لتضحيات ضباط وجنود الجيش، الذين قتلوا بدم بارد من قبل جيش .



وفي هذا الاطار، يمكن الحديث عن مظلة حماية لا تقبل المساومة من قبل بري لقائد الجيش، الذي يتعرض لضغوط هائلة، لكنه ابلغ من يعنيهم الامر اصراره على رفض القيام باي خطوة، يمكن ان تؤدي الى فوضى تمهد لحرب اهلية.