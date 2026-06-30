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محليات

الوكالة الوطنية: العدو الاسرائيلي أقدم على إحراق منازل في بلدتي عيتا الجبل وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل

2026-06-30 | 08:24
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الوكالة الوطنية: العدو الاسرائيلي أقدم على إحراق منازل في بلدتي عيتا الجبل وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل
الوكالة الوطنية: العدو الاسرائيلي أقدم على إحراق منازل في بلدتي عيتا الجبل وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل
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الوكالة الوطنية: العدو الاسرائيلي أقدم على إحراق منازل في بلدتي عيتا الجبل وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل

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